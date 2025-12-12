新冠疫情明年5月恐再爆發！疾管署曝公費疫苗庫存量：「這族群」快接種

今年10月1日疾管署以「左流右新」（左手打流感疫苗、右手打新冠疫苗）同步開打本季新冠疫苗及流感疫苗。疾管署副署長林明誠今（12）日表示，考量春節連續假期為親友團聚的高峰，可能導致新冠病毒傳播風險增加，加上病毒變異等因素，疾管署推估明年（2026）5月可能會有一波新冠疫情，提醒還沒接種本季新冠疫苗的民眾不要再遲疑。

根據疾管署監測，新冠疫情目前仍在低點上下波動，上周新冠就診人次1102，較上一周上升11.6%，主要變異株為NB.1.8.1；近一周新增2例新冠併發重症病例，無新增死亡病例。

今年10月起新冠併發重症共累計41例，其中死亡5例，重症病例以65歲以上長者（占61%）及慢性病患者（占80%）為多，95%未接種本季新冠疫苗。

林明誠指出，根據疾管署疫情模型推估，明年5月可能出現一波新冠疫情，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2周獲得完整保護力。

新冠疫苗明年元旦起「擴大全民接種」 疾管署： 高風險族群應把握 ​



經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）12月9日會議討論，今年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月齡以上未接種的民眾」，以提升群體保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

林明誠說，目前公費新冠疫苗包括Moderna LP.8.1及NovavaxJN.1兩種，總計還剩134.4萬劑。考量疾管署已宣布明年1月1日到2月28日將全面開放民眾接種新冠疫苗，高風險族群應好好把握當下的機會，快快把疫苗打好打滿。

