新冠疫情期間「護國舞小姐」名噪一時 高雄金芭黎舞廳明年熄燈

高雄金芭黎舞廳明年走入歷史。記者林保光／攝影

高雄金芭黎舞廳決定明年1月16日歇業，30多年幾經改組的風光將就此結束。舞廳內部表示，是因為地主不再續租才決定歇業，200多名舞姐將由大班帶領，改駐同關係舞廳「大羅馬」與「大世界」舞廳，工作不受影響。

金芭黎舞廳在1990年代高雄舞廳百家爭鳴期間，由娛樂界女強人之一的「婉君」蔡小姐和姐妹淘及多名股東一起合夥，在高雄市苓雅區中山二路與四維四路口，利用成立「金蒂」舞廳起家，被喻為「高雄一哥」的「A伯」李約伯後來也成為大股東。股東改組，將「金蒂」改為「金巴黎」，直到2009年再因股東改組，改為現今的「金芭黎」舞廳。

高雄舞廳娛樂業後來逐漸縮減，雪莉、瑞城、金儷鳳、皇后等舞廳退場，金芭黎和華納3家舞廳同屬關係聯盟屹立不搖。但10多年來，這3家舞廳因內外發生治安或疫情事件，華納改為「大世界」舞廳、大帝國更名「大羅馬」舞廳，金芭黎更在2020年初因新冠疫情，1名舞姐揭發台商染新冠未戴口罩外出，令當局全面疫調查染病者足跡，避免疫情擴大，被稱為「護國舞小姐」，名噪一時，金芭黎等舞廳也被迫停業半年。

據了解，停業後令舞廳股東損失不貲，也有人早想打退堂鼓。金芭黎30年前的原址原本是貨運車場，多名地主原本是同一家族，經繼承或變賣，後來由中間人整合承租，再租給舞廳。疫情停業後，舞廳半年沒收入，但每月仍須繳上百萬租金，2年前股東間就曾提及歇業，後來改以短期租約續經營。

金芭黎內部表示，這次因地主不想再續約，金芭黎也股東也認為顧客轉去大羅馬、大世界，可能還更簡單，才決定明年到期後不再續租，讓金芭黎從此走入歷史，200多名舞姐也將由大班帶往另2家舞廳，工作權應不會有問題。

