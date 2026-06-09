新冠疫情連3周緩升！上周新增5重症 疾管署籲這類民眾補打第2劑疫苗

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新冠肺炎上周門急診就診人數約1000人次，較上上周上升4%，即連續3周呈現緩升情況。此外，上周國內還新增了5例新冠併發重症案例。疾管署指出，去年10月有打「左流右新」的民眾，目前已相隔6個月，可以再打第2劑加強保護。

根據疫情中心主任郭宏偉表示，近期全球新冠肺炎陽性率略升，其中東南亞區明顯增加。全球流行變異株以BA.3.2及XFG為主（各占37.5%），其次為NB.1.8.1（占21.88%），台灣目前主要流行的變異株也是NB.1.8.1。

廣告 廣告

​郭宏偉說，上周國內新增5例新冠併發重症，其中65歲以上者占80%；具慢性病史者占80%，皆未接種本季新冠疫苗。

根據統計，從去年（2025）10月起國內累計新冠併發重症90例，以65歲以上長者占72.2%，有慢性病史者（占81.1%）為多，93.3%未接種本季新冠疫苗。境外移入病例自去年10月起累計5例，分別來自中國、日本等4個國家。

在中國新冠疫情方面，近期從低點略升，第22周（5月25日~5月31日）門急診陽性率略升，變異株以NB.1.8.1占大宗。日本疫情於低點持平，第22周定醫平均報告數下降，與上周相同，近期住院病例以80歲以上為多，以變異株BA.3.2占大宗。

印度疫情呈上升趨勢，第19周陽性率上升，變異株以XFG占比為多；新加坡疫情則在高點波動，第19至20周陽性率略為上升，次周又呈下降，變異株以NB.1.8.1占大宗。

更多風傳媒報導

