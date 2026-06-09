新冠疫情連3週升溫！上週就診破千人 3招自保
疾管署副署長曾淑慧今（9）日公布最新監測數據指出，上週國內新冠肺炎門、急診就診人次達1000人次，較前一週增加4.1%，且已連續3週呈現緩步上升趨勢。與此同時，鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。
曾淑慧表示，自本波疫情低點以來，國內新冠疫情已連續第3週上升，每週增幅約介於3%至4%之間，顯示疫情有緩升跡象。雖然目前上升幅度尚不明顯，但仍值得持續關注，疾管署將密切監測國內外疫情變化，並綜合就診人次、重症病例等多項指標進行評估，以判斷疫情是否再度進入流行期，而非僅依單一數據判斷。
疾管署指出，全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1，各區中以東南亞區署呈明顯增加；鄰近國家印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。114年10月起累計90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.2%及具慢性病史者占81.1%為多，93.3%未接種本季新冠疫苗。
疾管署提醒，國內新冠疫情上升，呼籲民眾加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，另為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，或出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩；如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出；具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件，如出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。另，呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾儘速接種疫苗。
疾管署強調，目前新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，民眾如需查詢疫苗接種院所、公費口服抗病毒藥劑合約院所及最新防疫政策等相關訊息，可至疾管署全球資訊網 (https://www.cdc.gov.tw) ，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
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