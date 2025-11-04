新冠疫情「低點盤旋」！疾管署提醒：確診重症、死亡機率為流感兩倍

疾管署今（4）日指出，國內新冠肺炎疫情上周門急診就診人次為1398，較上上周上升2%，仍在低點盤旋。但專家提醒，民眾一旦感染新冠肺炎，衍生重症或死亡的比例將是流感的兩倍，且除現有莫德納mRNA LP.8.1之外，11月12日起疾管署加購的Novavax JN.1蛋白質次單元疫苗， 也將加入接種的行例，偏愛蛋白質疫苗的民眾要把握機會。



疾管署預防辦公室防疫醫師林詠青說明，雖然近幾周新冠肺炎疫情都在低點盤旋，但幾乎每周都有重症及死亡案例的發生，如上周就新增6例重症案例，以及1例死亡案例，合計7個案例都沒有接種本季疫苗。重症案例中一名家住南部20多歲女性，有免疫低下疾病，2022年曾接種過一劑新冠肺炎疫苗，此後就沒再接種過，10月底有發燒、呼吸困難的症狀，到急診就醫，新冠的PCR及快篩都是陽性。

林詠青表示，另個案抽血發炎指數上升，且已有肺炎症狀、醫師研判為新冠感染併發肺炎故收治至加護病房，目前已住院1周，但病情還是沒有明顯的改善。據指出，患者有3名同住者，但目前都沒有疑似的狀況，雖然目前新冠肺炎在社區只是低度流行，但還是不能排除被感染可能性。



疾管署副署長曾淑慧表示，根據統計，截至目前為止，新冠肺炎疫苗已接種106萬人次，表現比去年踴躍，但若是跟今年的流感疫苗相比，卻是差了一大截，尤其有出國計畫的民眾，雖然國內新冠肺炎屬低度流行，但全球陽性率仍呈上升趨勢；目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，而減少重症及死亡最好的方式就是接種疫苗。疾管署也提醒，mRNA莫德納JN.1疫苗只要6個月齡以上都可以接種，而後採購的22.5萬劑蛋白質次單元Novavax LP.8.1疫苗則須年滿12歲才能接種，民眾接種前應和醫師溝通清楚。

