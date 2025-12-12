新冠疫苗元旦起擴大施打 限時2個月「滿6個月以上」都可打

冬天是呼吸道傳染病好發季節，加上春節探親、旅遊活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加。疾管署今（12）日表示，明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種民眾」，而疫苗施打後約需2週才有完整保護力，建議民眾儘早接種。

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

廣告 廣告

疾管署指出，國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意，為保護家中長輩與幼兒，自明年1月1日起全家都可接種新冠疫苗，記得全家一起來接種，以保護家人及自身健康。

疾管署提醒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾儘早前往合約院所接種，減少感染及相關併發症發生風險。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

日韓流感疫情上升！年末增傳播風險 疾管署籲提前接種疫苗

流感＋新冠雙病毒並行！ 11/1第二階段公費疫苗開打

5歲童併發腦炎10天奪命！ 羅一鈞：流感高峰期提前報到