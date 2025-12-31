新冠疫苗即日起擴大全民接種至228

新冠疫苗自一一五年一月一日至二月二十八日擴大全民接種，基隆巿衛生局籲請市民踴躍接種。（巿府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

冬季為呼吸道傳染病好發季節，加上農曆春節連續假期將至，返鄉旅遊及聚會活動頻繁，新冠病毒及流感病毒傳播風險隨之升高，疾病管制署宣布，自一一五年一月一日至二月二十八日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為「滿六個月以上、尚未接種之民眾」，疫苗接種後約需兩週才能產生完整保護力。基隆巿衛生局提醒尚未接種的市民把握時程，提早完成接種，以提升自身保護力，相關接種資訊可上基隆市衛生局官網首頁/流感/新冠疫苗專區查詢（https://www.klchb.klcg.gov.tw/tw/klchb/4628.html ）。

現階段國內供應之新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，對於目前主流變異株均具保護效果且安全有效，滿十二歲以上民眾可依意願選擇其中一種廠牌接種；滿六個月以上至十一歲幼童則僅可接種莫德納疫苗，請家長協助孩子儘早完成接種。此外，衛生局也提醒尚未接種公費流感疫苗的市民，尤其是六十五歲以上長者、慢性病患者高風險族群，應儘速完成接種，以降低感染後併發重症之風險。

基隆市衛生局長張賢政呼籲，市民應持續落實手部衛生與咳嗽禮節，年長者或免疫力低下者，於人潮聚集或通風不良場所，建議配戴口罩以維護健康。如出現發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨痛等症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸高風險族群。並呼籲市民儘快完成新冠及流感疫苗接種，以降低重症及死亡風險，保護自己與家人。如有相關疑問，可請撥打基隆市防疫專線 ０二二四二七六一五四。