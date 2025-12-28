新冠疫苗擴大接種全民一起來 守護健康迎新年

南投縣府衛生局新冠疫苗擴大接種。(南投縣府提供)

近期氣溫下降及後續春節連續假期期間返鄉、旅遊與聚會人潮頻繁，新冠病毒傳播風險增加，新冠併發重症疫情恐有升溫之虞。疾病管制署宣布，自一一五年一月一日起至二月二十八日，擴大提供新冠疫苗接種公費對象為「滿六個月以上尚未接種之全民」，南投縣府呼籲民眾踴躍接種，以提升整體免疫保護力，降低感染後病發重症及死亡風險。

目前國內供應的新冠疫苗包括莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，均可有效因應目前流行之變異株NB.1.8.1及XFG，提供良好保護力。依據統計，南投縣一一四年新冠併發重症通報確定病例共計六十四例、死亡計十六例，顯示社區仍有病毒傳播風險，接種疫苗仍是預防感染及重症最有效的方法。

縣府衛生局說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿十二歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿六個月以上至十一歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

衛生局長陳南松表示，疫苗接種後約需2週時間才能產生完整的保護力，而新冠病毒感染後併發重症的風險仍高於流感病毒，目前仍處呼吸道疾病流行季節，且國內外新冠疫情未間斷，請民眾儘早前往合約院所接種，及早接種疫苗有助降低相關風險。

衛生局再次呼籲，尚未接種新冠疫苗的民眾，請儘速攜帶身分證及健保IC卡或幼兒健康手冊，至本縣各鄉鎮衛生所或合約院所接種。有新冠疫苗防治相關疑問，請民眾逕洽本縣六十七家流感合約院所預約，或至衛生局網站查詢(南投縣COVID-19疫苗接種合約院所：https://ntshb.tw/hc03deafB或撥打防疫專線：049-2220904。