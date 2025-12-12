新冠疫苗擴大為全民公費施打 明年元旦起限時2個月

新冠疫苗明年元旦起將擴大全民公費施打，限時2個月。（圖：Motion Elements）

考量冬天是呼吸道傳染病高峰，而且春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，疾管署今天（12日）宣布，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，決議從明年1月1日到2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

疾管署說明，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG都具有保護效果而且安全有效，滿12歲以上民眾可以選擇任何1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上到11歲兒童，只可接種莫德納疫苗。由於新冠疫苗接種後約需兩周才會產生完整保護力，建議民眾及早在過年前完成接種。

疾管署指出，國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降到和流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意，提醒民眾踴躍接種，在年節前取得充足保護力。

今年秋冬新冠疫苗10月1日開打，這次公費對象限縮為「10類高風險族群」，是2022年宣布新冠疫苗全民接種之後首度限縮，不過疾管署今天宣布，將從明年1月1日起讓公費新冠疫苗擴大到全民接種，為期2個月。