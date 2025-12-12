新冠疫苗擴大開放！明年元旦起「全民公費接種」限時2個月

疾管署於12日發布醫界通函，宣布將於明（115）年元旦起至2月底，短暫放寬新冠疫苗公費接種對象，擴大為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，此政策旨在提升全民免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

明（115）年元旦起至2月底，短暫放寬新冠疫苗公費接種對象。（示意圖／Pixabay）

疾管署表示，考量春節連續假期期間探親旅遊活動頻繁，加上冬季為呼吸道傳染病好發季節，新冠病毒傳播風險將明顯增加。由於疫苗接種後約需兩週才能產生完整保護力，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組於12月9日會議中，決議採取此項擴大接種措施。

值得注意的是，今年秋冬新冠疫苗自10月開打以來，公費對象僅限於「十類高風險族群」，這是自2022年宣布全民接種後首度縮減接種對象範圍。此次政策調整將使公費接種再度擴大至全民，但僅限時兩個月。

現階段提供兩種廠牌疫苗：ModernaLP.8.1及NovavaxJN.1，這兩種疫苗對目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效。十二歲以上民眾可自由選擇任一廠牌接種，而六個月至十一歲兒童則僅能接種ModernaLP.8.1疫苗。

疾管署提醒，新冠病毒傳播風險並未消失，仍持續出現新冠併發重症及死亡病例。（示意圖／Pixabay）

疾管署特別呼籲醫界人士踴躍接種，並協助鼓勵尚未接種的民眾前往施打，尤其是65歲以上長者及高風險慢性病患等重點族群應儘早接種，以保障自身健康。

根據疾管署12月9日的統計資料，新冠疫情目前處於低點波動狀態，上週新冠門急診就診人次為1,102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1。近七日新增兩例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。

疾管署提醒，新冠病毒傳播風險並未消失，仍持續出現新冠併發重症及死亡病例，特別是65歲以上長者及慢性病患者容易因感染而發展為重症甚至死亡。由於先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減，為保護自身及家人健康，公費對象應儘快前往接種，以獲得足夠的免疫保護力。

