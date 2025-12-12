新冠疫苗擴大開放！明年元旦起「全民公費接種」限時2個月
疾管署於12日發布醫界通函，宣布將於明（115）年元旦起至2月底，短暫放寬新冠疫苗公費接種對象，擴大為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，此政策旨在提升全民免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。
疾管署表示，考量春節連續假期期間探親旅遊活動頻繁，加上冬季為呼吸道傳染病好發季節，新冠病毒傳播風險將明顯增加。由於疫苗接種後約需兩週才能產生完整保護力，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組於12月9日會議中，決議採取此項擴大接種措施。
值得注意的是，今年秋冬新冠疫苗自10月開打以來，公費對象僅限於「十類高風險族群」，這是自2022年宣布全民接種後首度縮減接種對象範圍。此次政策調整將使公費接種再度擴大至全民，但僅限時兩個月。
現階段提供兩種廠牌疫苗：ModernaLP.8.1及NovavaxJN.1，這兩種疫苗對目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效。十二歲以上民眾可自由選擇任一廠牌接種，而六個月至十一歲兒童則僅能接種ModernaLP.8.1疫苗。
疾管署特別呼籲醫界人士踴躍接種，並協助鼓勵尚未接種的民眾前往施打，尤其是65歲以上長者及高風險慢性病患等重點族群應儘早接種，以保障自身健康。
根據疾管署12月9日的統計資料，新冠疫情目前處於低點波動狀態，上週新冠門急診就診人次為1,102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1。近七日新增兩例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。
疾管署提醒，新冠病毒傳播風險並未消失，仍持續出現新冠併發重症及死亡病例，特別是65歲以上長者及慢性病患者容易因感染而發展為重症甚至死亡。由於先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減，為保護自身及家人健康，公費對象應儘快前往接種，以獲得足夠的免疫保護力。
延伸閱讀
施工不慎損壞瓦斯管線 舊金山住宅區嚴重氣爆6人送醫
狂！攀岩名將霍諾德「徒手爬台北101」 明年1月全球直播
新竹某國中19天內2起墜樓奪命！ 校方12/13主動辦送煞
其他人也在看
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
家屬捨不得放手！85歲爺「插管＋氣切」延命半年仍離世…重症醫：非單純「救不救」，決策前先問3件事
在傳統觀念中，常有人認為「一旦做氣切就完了」、「氣切要一輩子躺病床」、「氣切＝無效治療」…但事實真是如此嗎？事實上，氣切只是「額外打開一個呼吸通道」，並不會改變患者原本的病情，也不是讓人長期臥床的原因。真正決定患者能否康復的，是原本的疾病嚴重度與復原能力，而不是氣切本身。那麼面對家人需要「氣切」，我們該如何抉擇？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
戒碳水、戒飲料血糖仍達糖尿病程度 原來問題出在這一鍋
神經內科醫師林邵臻近日分享看診案例，一名血糖控制良好的患者，明明戒掉了飲料、碳水，也沒吃水果，糖化血色素（HbA1c）怯從6.2％上升到7.2％，數值已達糖尿病程度。直到患者坦承，最近滷了一鍋牛肉吃了很多天，林邵臻這才有了頭緒，提醒滷汁及滷製肉類再高溫加熱下，都會產生致癌物，呼籲大家吃的時候要適量。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 3
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 1
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案
一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命
[Newtalk新聞] 苗栗市今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓3個房間的大學生緊急送醫，其中3人一度昏迷，所幸接受高壓氧治療後，都已脫離險境，但身體狀況將持續追蹤觀察。 苗栗市大千綜合醫院指出，5名大學生就讀聯合大學，年約21、22歲，4男1女合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後意識到可能是一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中1名室內無對外窗的室友已昏倒在房間，立即撥打119送往醫院急救。 5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。 大千綜合醫院提醒，學生在外租屋很常見，租房時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 5
24歲女胸部2週暴增一罩杯！竟是9公分巨瘤 手術時才知已懷孕
24歲陳小姐去年初摸到右側乳房有硬塊，2週內腫塊快速長大一個罩杯，從E變成F罩杯，就醫檢查是長了9公分大的乳房葉狀瘤，為良性腫瘤，但腫瘤特性會快速變大，切除右乳後，準備進行自體皮瓣重建乳房，意外發現懷孕，在懷孕8周時在婦產科監測母胎狀況下，完成重建手術，之後也順利產下兒子，成為自信的快樂媽媽，今天與自由時報 ・ 17 小時前 ・ 1
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
瘦瘦針300人測試結果出爐 停藥一年後仍有50%以上減重效果
針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是蔬果汁！研究：每天3至5杯「這飲品」 特定族群減緩5年老化速度
國際健康媒體《Medical News Today》報導，一項刊登於《BMJ Mental Health》的新研究指出，每天飲用3到5杯咖啡，可能有助於精神疾病患者延緩常見的過早老化現象。研究發現，攝取此量的咖啡與較長的端粒（telomeres）相關，而端粒被視為細胞老化的指標三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
吃1顆抵8顆蘋果！「這水果」是台灣之光 抗氧化還能護腸道
每年12月至隔年4月是鳳梨釋迦盛產期，營養師李婉萍表示，鳳梨釋迦是外銷熱門品種之一，為台灣之光。其營養價值非常驚人，每顆含有84毫克的維生素C，相當於8顆蘋果，有助於抗氧化、增強免疫；此外，鎂含量還是蘋果的7倍，有助於心血管健康及穩定神經。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！
外遇男強餵老婆「墮胎藥」 她驚醒直奔醫院結果超心碎！EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1