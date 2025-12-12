新冠疫苗沒人打？限時2個月全民免費開打
為因應冬季呼吸道傳染病好發季節，以及春節連續假期的人口流動，衛福部疾管署今（12）日宣布，將短暫放寬公費新冠疫苗接種對象。經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，自明（115）年1月1日至2月28日，公費新冠疫苗將擴大至「滿6個月以上尚未接種之民眾」，為期兩個月，以提升民眾免疫保護力。
疾管署副署長林明誠受訪時表示，本次擴大是因考量農曆年期間民眾將有出國及國內的南北交流，且疫苗接種後約需兩週抗體才能產生。此外，由於以往的流行模式推估，明年約在5月可能會有另一波新冠疫情，因此藉由這次擴大接種，讓民眾在流行期來臨前獲得足夠的保護。
長者打氣增3成：擴大非因接種率不佳
林明誠表示，本次擴大全民接種並非因為疫苗「打氣不好」，實際上，今年高風險族群的接種率表現優於去年同期。65歲以上長者：接種人次約93.3萬，較去年同期（113年）的71.4萬增幅超過30%。50-64歲民眾：接種人次約40.8萬，較去年同期（113年）的34.5萬增幅達18.3%。
公費疫苗庫存134.4萬劑
林明誠指出，目前國內公費新冠疫苗庫存充足，總計有134.4萬劑，其中包含莫德納（ModernaLP.8.1）及Novavax（JN.1）兩種廠牌，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果。
滿12歲以上民眾：可擇任莫德納或Novavax任1種廠牌接種。
滿6個月以上至11歲兒童：僅可接種莫德納疫苗。
避免爭議：擴大期間自費市場將暫停
為了避免過去曾發生的「明明有公費疫苗卻被建議施打自費疫苗」而引發的消費糾紛，林明誠表示，在公費擴大接種的兩個月期間（1月1日至2月28日），疾管署將暫請自費市場停下來。他指出，目前自費新冠疫苗價格約在3000至4000元左右，公費開放期間會要求衛生局和診所留意，確保民 眾權益。
接種疫苗可降重症死亡風險
林明誠提醒，新冠雖然流感化，但並非流感，重症死亡率仍是流感2倍，國內新冠疫情目前處於低點，但仍持續新增重症及死亡病例。林明誠再次強調疫苗的保護力來自於實證數據，指出今年10月1日以來，新增的5死亡病例皆為未接種疫苗者，95%的重症患者未接種本季新冠疫苗。
林明誠呼籲，接種疫苗後可減少約95%的重症機率，是目前對抗疾病威脅最有用的方法。尚未接種疫苗的民眾可透過疾管署官網或「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」查詢鄰近合約院所，並電洽預約接種。
