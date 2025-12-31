新冠疫苗115年元旦起「全民開打」 限時2個月

新冠疫苗一一五年元旦起「全民開打」， 竹縣長楊文科籲尚未接種者，請儘速接種，以維身體健康。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

冷氣團來襲，疾病傳播風險升高，為提升疫苗接種人口涵蓋率，發揮疫苗最大效益，一一五年元旦起至二月廿八日，新冠疫苗接種擴大為全民開打，只要六個月以上尚未接種的民眾都可免費接種。

新竹縣政府衛生局提醒，公費施打新冠疫苗新增對象為從國小到四十九歲的民眾，請把握時間儘早接種，以提升免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

衛生局表示，請尚未接種者請把握機會，儘速完成接種及早獲得保護力，還有機會領取限量好禮。六十五歲以上長者到新竹縣十三鄉鎮市衛生所接種新冠疫苗及流感疫苗分別可領取一百元衛教品禮券，數量有限送完為止。

縣長楊文科提醒大家，近期適逢跨年活動、寒假，相關人群聚集、移動及出國旅遊等的頻率增加，建議公費民眾儘早接種流感及COVID-19疫苗，接種疫苗後約需兩週才有保護力，尤其是六十五歲以上長者及慢性病患等高風險族群應趕快接種，降低併發重症及死亡的風險。感染流感、新冠後若有相關不適應盡快就醫，減少嚴重併發症及住院風險。

根據疾管署十二月十六日的統計，今年十月起累計四十二例新冠併發重症本土病例，其中五例死亡，重症病例以六十五歲以上長者（占百分之六十）及具慢性病史者（占百分之八十一）為多，百分之九十五未接種本季新冠疫苗，衛生局再次呼籲接種疫苗是預防疾病最有效的方式，流感與新冠疫苗可同時或間隔任何時間接種，請記得攜帶健保卡儘早前往衛生所及醫療院所接種。