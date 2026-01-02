新冠病毒可能加速血管老化 五年心血管風險提高

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

最新研究顯示，新冠病毒感染可能加速血管老化，使心血管疾病風險增加約五年。發表在《歐洲心臟雜誌》的研究指出，這種影響在女性及新冠長期症狀患者中最為明顯，但隨時間推移，部分變化可能逐漸穩定或減輕。

研究由16個國家的34個中心合作，納入 2,390名參與者，研究期間為2020年9月至2022年2月。參與者依照COVID-19嚴重程度分組（從未感染、輕症、住院到重症監護）。每位參與者在感染後6個月及12個月接受測量。

血管年齡評估方法：

利用頸動脈-股動脈脈搏波速度（PWV）測量血管僵硬度。

PWV值越高，血管越僵硬，代表血管老化程度越高。

分析時考慮年齡、性別等因素。

主要研究結果

PWV升高代表血管老化 新冠患者PWV高於未感染者，包括輕症患者。

女性患者變化尤為明顯，男性幾乎無統計意義差異。

長期新冠患者PWV變化更明顯；重症監護組在12個月內逐漸恢復正常。 疫苗保護作用 接種疫苗者血管僵硬度升高幅度較輕微。 臨床意義 PWV增加約0.5 m/s相當於血管老化五年。

以60歲女性為例，心血管疾病風險可能增加約3%。

專家解讀

血管早衰機制 新冠病毒可作用於血管緊張素轉化酶2（ACE2）受體，感染血管內皮細胞，導致血管功能障礙與加速老化。 免疫反應與發炎過程也可能參與血管損傷。

女性更易受影響 女性免疫反應較快且強烈，雖能抵抗病毒，但同時可能加劇血管損傷。

可逆性 部分血管老化變化在不到一年內有所改善，尤其在重症患者中。



研究限制與後續觀察

尚不清楚效應是少數個體的大幅變化，還是普遍個體的微小變化。

男性較高死亡率可能造成倖存者偏差，掩蓋了男性參與者的效果。

感染新冠後出現長期症狀（長新冠）者高達40%。

PWV雖有應用歷史，但尚未納入常規門診檢查。

專家提醒

研究敲響警鐘，顯示需重視新冠對血管健康的影響。

尤需關注女性及長期症狀患者的血管健康。

及早識別高風險人群，有助於預防心臟病發作與中風。

需要進一步研究以確認機制並尋找可干預的治療目標。

(記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

