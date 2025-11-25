新冠病毒最新性格大變，這次不發燒？網傳頭暈等5種新症狀 疫情狀況一覽

新冠疫情期間引發民眾恐慌，隨著入冬，近日網路傳出「新冠又來了」相關訊息，內容宣稱此次新冠病毒2025版「性格大改變、換了新花樣」，變得超低調，改玩「潛行」模式，沒發燒也可能中招，依據門診最新資料顯示，很多人感染後體溫正常，卻突然病情加重。 此外，網傳貼文指出，​就算得過新冠、打過疫苗，也可能再次中鏢，並點出包含持續頭暈、藏在腸胃、在嗓子裡、全身痠痛、吃飯沒味道等5種不起眼的症狀，可能是確診信號，提醒民眾當心。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。​

對此，調查報告指出， MyGoPen經查，網傳訊息早在數月就曾出現過，並非非近期訊息，今年5月21日有媒體引述胸腔暨重症醫師黃軒的臉書，提及網傳內容新冠病毒2025版性格大變；另也有報導提及，出現5個新症狀「腹瀉，還有全身無力、頭痛、喉嚨輕微乾癢，以及嗅覺變遲鈍」等，與傳言內容高度吻合，如今天氣變冷，進入流感、新冠的流行季，又開始流傳。

新冠疫情最新 疾管署：目前處於低點波動

針對最新疫情狀況，調查報告顯示，根據疾管署官網11月25日的「近期天氣變化大，請民眾務必落實衛生好習慣，符合公費流感及新冠疫苗資格民眾請儘速接種」訊息，其中提到國內新冠疫情目前處低點波動，本周、今年第47周的新冠門急診就診計1173人次，前1周、也就是第46周相比為持平；本周重症病例以 65 歲以上長者占 61%、及具慢性病史者占 78% 為多，重症當中 97% 未接種本季新冠疫苗，提醒民眾盡速完成接種；此外因天氣變化大，疾管署提醒民眾防範呼吸道傳染病，持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。

數據上，疾管署上周的疫報顯示，第46周新冠門急診為1161人次，較前一周、也就是第45周下降 9.9%，可得知新冠疫情目前是在「低點波動」，因此傳言中的「這次」、「最新」是錯誤資訊。調查報告補充，疾管署在2020年4月的「新冠併發重症」相關衛教中，「臨床表現與嚴重程度」欄位下，提到「乾咳、倦怠」、「肌肉痛、頭痛、喉嚨痛、腹瀉」、「嗅覺或味覺喪失」、「少數會嚴重肺炎」，傳言所說的「5 個訊號燈：腹瀉、全身乏力、頭痛、咳嗽輕微乾癢、嗅覺變鈍」都涵括在內，因此傳言訊息指最新疫情、最新症狀的說法，為錯誤資訊。

