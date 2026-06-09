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新冠連3周「緩燒」！全台單周就診又上千人 新加坡也爆高點 111

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

小心！國內新冠疫情出現「緩燒」上升。疾管署發言人曾淑慧今（9）日公布最新監測數字，上周國內新冠門、急診就診人次來到1000人次，較前一周上升4.1%，且這已經是連續3周出現緩升，無獨有偶，鄰近國家的印度疫情也上升，新加坡疫情甚至是在高點波動。

疾管署最新監測資料顯示，國內新冠疫情自低點上升，上周新冠門急診就診計1000人次，較前一周上升4.1%；另外，上周新增5例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。

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曾淑慧表示，這已經是新冠疫情從這一波低點以來的連續第3周上升，目前每一周的增幅約落在3%至4%，呈現出緩升的跡象； 雖然上升趨勢並不是非常明顯，但仍值得注意，疾管署也會密切觀察國內外疫情動態，綜合評估，以利判斷新冠疫情是否再度進入流行期，不是只看就診人次一項。

曾淑慧提醒，鄰近國家也有疫情波動，像是印度疫情上升，新加坡疫情高點波動，中國疫情於低點略升，日本疫情則於低點持平。而疾管署統計，114年10月起累計90例新冠併發重症本土病例，其中14例死亡，重症病例以65歲以上長者（占72.2%）及具慢性病史者（占81.1%）為多，93.3%未接種本季新冠疫苗。

疾管署指出，全球新冠病毒陽性率近期從低點呈略升，流行變異株占比以BA.3.2及XFG為主，其次為NB.1.8.1。呼籲民眾加強自主防疫觀念，落實手部衛生及呼吸道禮節，另為保護自身及他人健康，倘出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等呼吸道相關症狀，或出入醫療照護機構以及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議自主佩戴口罩；如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出。

此外，疾管署強調，如果本身具重症風險因子且符合公費抗病毒藥物使用條件，一旦出現疑似症狀應儘速就醫，由醫師評估後開立抗病毒藥物進行治療，降低感染後導致嚴重併發重症或死亡風險。滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗民眾也應儘速接種疫苗。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

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