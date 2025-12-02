新冠重症風險更高！10月後確診案例「竟9成未打疫苗」

截至今年12月1日，公費流感疫苗已接種約630萬人次，新冠疫苗累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。由於年末聚會活動增多可能提高疾病傳播風險，且疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力。

疾管署監測資料顯示，第48週（11/23-11/29）類流感門急診就診人次達87,162，與前一週相當。近7日新增24例流感併發重症病例，包括3例H1N1、20例H3N2及1例A未分型，並有9例死亡個案。

實驗室監測顯示，目前社區中呼吸道病原體以流感病毒為主，主要為A型H3N2，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症病例及53例死亡，重症患者以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，93%未接種本季流感疫苗。

全球流感活動度正在上升，主要流行型別為A（H3N2）。鄰近國家如日本、韓國及大陸疫情呈上升趨勢；西南/東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲部分國家流感陽性率更超過30%。

實驗室監測顯示，目前社區中呼吸道病原體以流感病毒為主，主要為A型H3N2，其次為B型及A型H1N1。（圖／疾管署）

針對新冠疫情，疾管署指出目前處於低點波動狀態，第48週新冠門急診就診計1,225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1。近7日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。今年10月起累計39例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占59%及具慢性病史者占79%為多，95%未接種本季新冠疫苗。

疾管署表示，台灣持續新增新冠併發重症本土病例，自今年10月起新增病例有9成以上未接種新冠疫苗，且依文獻資料顯示，新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高。

第48週新冠門急診就診計1,225人次，與前一週持平，主流變異株為NB.1.8.1。（圖／疾管署）

隨著年末聚會活動頻繁，人群聚集使疾病傳播風險升高，疾管署提醒符合公費接種資格且尚未接種新冠疫苗者儘快接種，以降低感染後併發重症風險。莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗可擇一接種，兩種疫苗對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

疾管署提醒，近期天氣變化大，民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療。疾管署特別呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

近7日新增3例新冠併發重症本土病例及1例本土病例死亡。（圖／疾管署）

目前全台約有4,400餘家接種合約院所，全聯、大全聯及家樂福亦於指定門市及時段設置疫苗接種站。民眾可透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

