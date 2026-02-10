新冠門急診上升8.8%、流感重症死亡再添3例！疾管署急籲：「假期前」快打完疫苗

新冠就診升8.8%且流感添3死，疾管署急籲，民眾春節前快搶打疫苗。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 春節連假倒數，國內疫情卻拉警報。最新監測顯示，上週新冠門急診就診人次逆勢上升8.8%，流感併發重症死亡案例再添3例。面對寒流與返鄉人潮的雙重威脅，疾管署今(10)日急籲，疫苗接種後需兩週才能產生保護力，全台公費流感疫苗僅剩9.3萬劑，符合資格民眾務必趕在「假期前」完成接種以護健康。

疾管署指出，國內新冠疫情近期出現波動，第5週新冠門急診就診達1035人次，較前一週明顯上升8.8%。雖無新增死亡，但上週仍新增3例重症本土病例。流感威脅同樣不容小覷，上週(2/3-2/9)新增32例流感併發重症，其中27例為H3N2；另新增3例死亡個案，全數感染H3N2病毒。

廣告 廣告

統計本流感季已累計529例重症及97例死亡，重症個案中65歲以上長者占60%，且高達84%未接種本季流感疫苗。新冠部分，自114年10月起累計63例重症，其中6例死亡，重症者有92%未打疫苗。疾管署提醒，目前全球新冠變異株以XFG為大宗，鄰近的中日韓則流行NB.1.8.1，民眾出國旅遊需特別留意。

面對疫情升溫，疫苗打氣卻恐面臨斷貨危機。疾管署表示，截至今(115)年2月9日，公費流感疫苗接種數已達673.5萬人次，全國庫存僅剩約9.3萬劑；新冠疫苗累計接種約165.6萬人次。由於疫苗接種後需約2週才能獲得足夠保護力，疾管署強烈建議65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，把握最後機會在連假前完成接種，健康過好年。

為了讓民眾春節期間安心就醫，疾管署已協調全台急救責任醫院，於農曆初一至初三開設「傳染病特別門診」。依據各縣市衛生局回報，全台共163家醫院配合，規劃開設約1372診次，包括2月17日(初一)447診次、2月18日(初二)453診次、2月19日(初三)472診次，診次量創下歷年新高。民眾可至疾管署官網春節防疫專區查詢。

疾管署呼籲，因流感疫苗剩餘量有限，民眾前往接種前，最好先透過衛生局網頁、疾管署疫苗地圖或1922專線查詢，確認院所有庫存再前往。此外，為把握黃金治療期，今年1月20日至2月28日已擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，凡經醫師判斷符合條件者，不需快篩即可開立公費藥劑。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

巨業公車撞死東海女大生案 母親當庭啜泣駕駛道歉

《大嘻哈》韓森爆婚變！怒控妻子出軌：不敢相信有人這樣說謊