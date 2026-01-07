新冠mRNA疫苗專利戰火再起！拜耳提告輝瑞、莫德納與BNT侵權，稱該技術源自1980年代農業改良

雖然全球新冠疫情早已解封多年，但當初幫助眾人對抗病毒的疫苗專利戰，此時正準備開打。只不過，這回主動發起攻勢的原告，並不是大家熟悉的國際藥廠，而是德國生技與農業巨擘拜耳（Bayer）。拜耳透過旗下的孟山都（Monsanto）公司，向美國德拉瓦州聯邦法院提起訴訟，一口氣控告輝瑞（Pfizer）、BNT與莫德納（Moderna）三家藥廠，在生產新冠疫苗時、非法使用他們持有的mRNA專利技術。

《路透》引述訴狀指出，孟山都聲稱、旗下科學家團隊早在1980年代，就開發出一項尖端技術，用來強化農作物的基因，透過「減少mRNA不穩定性」，培育出具備更強抗蟲害能力的農作物。因此拜耳強調，上述幾家疫苗製造商抄襲這項技術，用於穩定各自新冠疫苗內部的遺傳物質，使其能有效進入人體，並誘發免疫反應。

除了對mRNA疫苗提告，拜耳同一時間也向紐澤西州聯邦法院、針對嬌生（J&J）提起另一起訴訟，指控該美國藥廠，涉嫌在生產其腺病毒載體疫苗時，同樣侵犯相關專利技術。這樣下來，等同一口氣將新冠疫情三年期間，主要生產或曾經是生產主力的藥廠，幾乎都告上法院。

不過，拜耳本業是農業改良與生物科技，從未參與過研發新冠疫苗，也沒有製造或銷售任何疫苗的經驗，該集團發言人向外媒表示，他們並不是為了禁止這些企業利用mRNA技術生產疫苗，而是要求法院裁定、讓這些使用者繳納「未具體說明金額」的賠償金。

新冠疫苗。（美聯社）

輝瑞與BNT在2024年，疫苗全球銷售額達33億美元（約新台幣1037.5億元）；莫德納則在同一年，疫苗銷售額達到32億美元（約新台幣1006億元）。從這個數據，不難理解自認握有技術專利的拜耳，為什麼會提出訴訟，希望「拿回」屬於自己的一部分利潤。

分析師則從另一個角度指出，這項法律行動、很可能是拜耳集團試圖以此方式，從孟山都身上的智慧財產權，獲取最大化商業價值，藉此平衡他們先前收購時的鉅額支出。

什麼是mRNA？

全名「信使核糖核酸」（messenger ribonucleic acid），以mRNA廣為人知，是由DNA經由轉錄而來，帶著相應的遺傳訊息，為下一步轉譯成蛋白質提供所需的訊息。當新冠病毒肆虐全世界之際，多家相繼使用這個技術，將能製造新冠病毒表面棘狀蛋白的mRNA，透過疫苗注射進入人體，製造棘狀蛋白，藉此驅動免疫系統攻擊與記憶此類病毒蛋白，產生對新冠病毒的免疫力。

以色列健康維護組織馬卡比昨（18）日援引一項研究表示，60歲以上民眾施打第3劑輝瑞疫苗，預防染疫效力達86％。（圖／AP）

利用mRNA製作疫苗的藥廠，主要就是此次挨告的輝瑞、BNT與莫德納，至於台灣讀者也很熟悉的阿斯特捷利康（AZ），或掃到颱風尾的嬌生楊森製藥（J&J），他們則是病毒載體疫苗-線病毒疫苗，將一段製造病毒表面棘狀蛋白的DNA，放入無毒性的腺病毒中，最後送往人體細胞、以此誘發免疫反應。

面對司法訴訟，莫德納發言人表示「公司已知曉並將積極捍衛權益」，至於輝瑞、BNT及嬌生，則並沒有在第一時間做出回覆。

這起訴訟，讓本已錯綜複雜的疫苗專利更加混亂，現階段莫德納與輝瑞之間，長達數年的專利訴訟仍在進行中。隨著拜耳亂入，這場橫跨農業基因工程與人類疫苗技術的司法鬥爭，背後是每年高達數十億美元專利授權金的利益糾葛，恐怕又將是一場持久惡戰。

