新冷氣團週六報到「北東甩冷雨」 低溫下探9度

受輻射冷卻影響，9日西半部日夜溫差大，各地最低溫再跌剩9度左右，中部以北2500公尺以上高山有降雪機會。新1波大陸冷氣團預計在10日晚間起南下，北部、東半部有降雨機會。

受東北風影響，迎風面的北部和東部本週末降雨機會較高。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員蔡伊其表示，目前這波強烈大陸冷氣團將在9日白天轉弱，且水氣減少，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。下波大陸冷氣團10日起晚間南下，基隆北海岸、北部山區和東半部、恆春半島在10日至12日清晨也有零星短暫雨。

12日白天起，水氣會進一步減少，降雨範圍縮減回東半部和恆春，為零星短暫雨，其他地區大致多雲到晴，預估將持續到15日。

此外，若9日白天的水氣與低溫配合得宜，各地的3000公尺以上、中部以北的2500公尺以上山區，將有零星降雪機會。

雖強烈大陸冷氣團減弱，但輻射冷卻效應仍帶來低溫，西半部要留意日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，受輻射冷卻影響，9日至10日各地低溫落在9度至14度，且中部以北低溫普遍低於12度，西半部地區日夜溫差大。本週末大陸冷氣團南下期間，各地低溫11度至15度，北部和宜蘭會更偏冷，北部的高溫則是16度至17度，中南部為23度至24度。

氣象署提醒，雖然下波大陸冷氣團強度不算強，但因整體偏乾冷，民眾早上出門時，在清晨的輻射冷卻效應之下，仍可明顯感受到寒意。

