新刮刮樂來了！總獎金破11億、6個頭獎300萬

▲台灣彩券公司今（2）日推出刮刮樂「鈔票一把抓」每張售價新臺幣300元，頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券公司今（2）日再推出刮刮樂「鈔票一把抓」，票面以雙手從寶箱中抓出大把鈔票，猶如獎金即將到手也象徵著財運高照，頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元。

台彩表示，「鈔票一把抓」每張售價300元，票面上雙手從堆滿鈔票與金幣的寶箱中奮力抓出大把鈔票，彷彿一把就將獎金抓到手，象徵著財運高照、好運滿滿，遊戲玩法為簡單有趣的「對幸運號碼」，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」即得該號碼對應的獎額，或是刮出一個「鈔票」符號，即可帶走刮區內的所有獎額，為刮獎過程更添驚喜。

不僅如此，刮刮樂「鈔票一把抓」有高達15次中獎機會，頭獎300萬元共有6個，總獎項超過226萬個，總獎金逾11億元，總中獎率37.04%。

