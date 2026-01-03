新制上路廚餘湧向焚化廠 台中環保局：后里焚化廠處理量能可因應。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近日引發廚餘爭議，豐原甚至出現民眾將廚餘偷倒在排水溝離譜行徑，由於后里焚化廠上個月屢次出現入廠垃圾車大排長龍景象，令人質疑后里焚化廠處理量能。

台中市府環保局今日表示，台中市后里焚化廠雖已完成下半年度例行性歲修作業，但之前因積灰停爐致貯坑內垃圾仍高，環保局除啟動進廠車輛分流緩解進廠車潮，另也請操作廠商加強廠內設備例行維護保養作業，確保各項設備正常操作運轉，維持台中基本焚化量能。

廣告 廣告

環保局說，目前后里廠設有廚餘下料架，提供廚餘清運業者使用，且因廚餘含水量高，易導致貯坑積水情形，操作廠商已於坑口加裝沉水馬達以利抽除貯坑污水，妥善收受垃圾去化；今年元旦起廚餘新政策上路，廚餘進廠量略減，處理量能可因應。

【看原文連結】

更多自由時報報導

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

廚餘機之亂！台中即起限量補助5000元 今申請首日大當機

台中廚餘之亂 豐原排水溝「漂滿ㄆㄨㄣ」臭翻

