新制上路掀土方之亂！ 國土署：填海造陸擴增去化管道

因應高雄美濃地區爆發的砂石盜採及營建廢土非法傾倒問題，中央政府於今年元旦正式推行「營建剩餘土方全流向管理」新制。然而，新制上路後卻引發建商強烈反彈，指控導致營建成本暴漲5至10倍，全台各地也出現工地停工的情況。

據了解，根據《廢棄物清理法》，土石方清運車輛需要安裝GPS，並以電子聯單取代紙本申報，旨在杜絕不肖業者偽造聯單、虛報土方數量等違規行為。若土石方中夾雜塑膠、木材等異物，將被視為廢棄物，需送至合法再利用機構或處理機構進行處理。未來，中央與地方將持續推動全流程管理機制，提升土石方清運和再利用的效率，實現循環經濟和環境永續目標，卻不料引發建商強烈反彈。

國土署指出，目前北北桃地區主要的土方去處包括台北港填海造陸（年收420萬方）及桃園航空城（年收20至70萬方）。為提高運輸效率，交通部也將研議開放小型工程車輛載運土方的可行性。針對土方清運車輛的管理，國土署自去年7月起訂頒規範，要求清運車輛安裝即時追蹤系統，並已完成超過2500輛車輛的審驗工作。

此外，國土署強調，地方政府需嚴查土方處理費用是否存在哄抬價格或聯合壟斷行為，若發現違規，將依公平交易法進行查處，確保市場秩序與公共利益不受影響。

