新制上路駕駛人必看！他掛假牌恐噴7.2萬…坐牢1年

生活中心／饒婉馨報導

政府為了嚴厲打擊偽造車牌亂象，立法院修正的《道路交通管理處罰條例》已正式上路。台北市交通事件裁決所近日分享一起重罰案例，一名民眾因懸掛偽造的他車號牌上路，被他人舉發，之後不僅被開罰高額罰鍰，車輛更直接遭到沒入銷毀，還被依偽造文書罪移送法辦，粗估損失逾40萬元，裁決所呼籲大家切勿以身試法。





汽、機車駕駛人必看新制！他出門「1行為」愛車變廢鐵…恐重罰7.2萬＋坐牢1年

（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

裁決所表示，114 年 11 月一名民眾駕駛友人的車輛，卻掛上網購或非法取得的「偽造他車號牌」而遭其他用路人舉發，而後將面臨最高7萬2千元罰鍰及車輛沒入，初步估算荷包失血加上車輛變廢鐵的損失高達40餘萬；此外，因車牌屬於行車許可憑證，私自偽造已觸犯刑法第 212 條及 216 條的偽造文書罪，必須負擔刑事責任。

廣告 廣告

汽、機車駕駛人必看新制！他出門「1行為」愛車變廢鐵…恐重罰7.2萬＋坐牢1年

裁決所指出，若有違規使用牌照狀況，最高可處3萬6千元罰鍰，載被發現違造、變造或矇領會加倍處罰7萬2千元。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網）

罰鍰上限提高至3.6萬！所有人加倍罰7.2萬兼扣牌

裁決所強調，自 114 年 9 月 30 日新制上路後，違規使用牌照的處分已全面大幅提升：

1. 罰鍰加重：

違規使用牌照最高罰鍰從 1 萬 800 元調升至 3 萬 6000 元，並新增「併罰駕駛人」規定。

2. 偽造加倍罰：

若使用偽造、變造或矇領牌照，將加倍處罰汽車所有人 7 萬 2000 元，並當場移置保管車輛與扣繳牌照。

3. 沒入條款：

只要涉及偽造「他車」號牌、違規肇事致人傷亡，或是 10 年內再次犯案，車輛一律沒入銷毀。

裁決所提醒，號牌的型式、顏色及編號皆由交通部統一規定，並需向監理機關合法申領登記。呼籲民眾切勿在網路上購買來路不明的假車牌，以免行政重罰與刑責上身，最終落得得不償失的局面。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：汽、機車駕駛人必看新制！他出門「1行為」愛車變廢鐵…恐重罰7.2萬＋坐牢1年

更多民視新聞報導

他揭墾丁「3大雷區」超殘酷！網認同：把國旅玩死

尾牙總經理桌坐「2名小朋友」董事！網嘆：真懂事

她考「最後一名」媽1句話超暖！網曝陰影：尺斷掉

