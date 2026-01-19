新制上路！他開車出門「這舉動」慘噴7.2萬 愛車當場報廢、恐吃1年牢飯

生活中心／王文承報導

台北市交通事件裁決所指出，去年底曾有民眾因使用假車牌遭舉發，不僅車輛當場被沒入、形同報廢，估計損失超過40萬元，還另涉刑法偽造文書罪。（圖／pixabay）

為加重打擊偽造車牌行為，立法院去年通過《道路交通管理處罰條例》修正案後，已經有人遭到開罰了。台北市交通事件裁決所指出，去年底曾有民眾因使用假車牌遭舉發，不僅車輛當場被沒入、形同報廢，估計損失超過40萬元，還另涉刑法偽造文書罪，後果相當嚴重，呼籲民眾切勿以身試法。

裁決所說明，新修正的《道路交通管理處罰條例》第12條已於114年9月30日正式上路，違規使用牌照的最高罰鍰，已由原本的新台幣1萬800元提高至3萬6000元，並可當場移置保管車輛，另新增併罰汽車駕駛人的規定。若使用偽造、變造或矇領車牌，將加倍處罰汽車所有人新台幣7萬2000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照；若偽造「他車」號牌，或肇事致人傷亡，或10年內再犯，車輛將直接沒入。

裁決所進一步指出，114年11月曾有民眾駕駛朋友的汽車，因使用偽造他車號牌遭舉發，不僅須繳納高額罰鍰，車輛也遭沒入報廢，初步估算總損失高達40餘萬元，另因觸犯刑法第212條及第216條偽造文書罪，須負刑責，當事人事後悔不當初。

裁決所提醒，車輛號牌的型式、顏色與編號皆由交通部統一規定，號牌屬行車許可憑證，必須由汽車所有人向公路監理機關申請登記，凡非經監理機關合法核發者，皆屬無效號牌。呼籲民眾切勿購買或懸掛偽造車牌，以免同時觸犯行政罰與刑法，心存僥倖恐得不償失。

裁決所強調，自去年9月30日新制上路後，針對偽造、變造及矇領車牌行為已大幅加重處罰，最高可處汽車所有人加倍罰鍰至7萬2000元，並當場移置保管車輛；其中偽造、變造他車車牌者，將可直接沒入車輛，其餘情形若肇事致人傷亡，或10年內再犯，同樣可沒入車輛。

