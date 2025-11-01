新制上路！在台定居「須放棄中國護照」 網狂喊：依親用健保也要取消
政治中心／施郁韻報導
內政部今年7月預告修正大陸地區人民來台定居相關規範，要求申請人除了提供喪失大陸戶籍的公證文件外，還需附上未申領、已放棄或註銷大陸護照的公證書。內政部發布命令，修正辦法自10月31日起施行。不少網友討論中配得依親條款，紛紛直呼：「贊成依親來台也不可以用健保！」
為落實總統賴清德針對中國威脅提出的17項因應策略之一，今年7月內政部預告修正「大陸地區人民在台依親居留及定居許可辦法」第30條、第31條。
修正後，申請人在台定居，必須提供「喪失大陸地區戶籍及未申領、已放棄或註銷大陸護照的公證文件」。
內政部表示，目的在於確保來台定居的陸籍人士依法放棄原有戶籍與護照，避免出現雙重身分。依據大陸委員會解釋，台灣與大陸人民關係條例第17條第5項第3款中所稱「喪失原籍證明」，實際涵蓋在大陸設有戶籍或持有大陸護照的情況，確保身份認定明確，避免出現已放棄戶籍仍持護照的矛盾情況。
中配「依親條款」也掀起討論，按照現行法規，中配取得台灣身分證後，父母70歲以上可依親來台使用健保資源。不少網友紛紛喊應該取消「依親條款」，表示「贊成依親來台也不可以用健保！」、「看到一次喊一次！中配只要離婚就取消身分證！不能健保不能依親不能擁有選舉權！」、「依親的一定要處理啦！政府知道大陸人民親戚有多少嗎拖都可以拖垮台灣！動搖國本！」、「拜託依親健保真的要取消，隨便搭火車都會遇到高齡的阿公說他從對岸來的，要去某醫學中心看醫生」、
「怪不得健保常常說賠錢」、「不准來依親！浪費我們國家資源」。
