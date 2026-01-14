新制上路！ 新設左轉號誌 民眾不知情急轉彎遭開單

高雄市 / 綜合報導

高雄市鳳山區的鳳松路，以往只要綠燈亮起，機車騎士們就能直接左轉，但日前在騎士一如既往轉彎後，立刻被攔了下來，短短不到40秒，8台機車騎士被員警攔截開單。原來這個月初，有一名80多歲的婦人，穿越路口被轉彎車輛撞上，因此從1月10日起，路口號誌改成， 左轉燈號亮了才能轉彎 ，不過有不少民眾不知情，才會因此被攔下開單，警方表示，最高紀錄一天就取締了22件，也呼籲用路人一定要依號誌指示行車。

廣告 廣告

監視器畫面拍下，正當綠燈亮起後，大批機車騎士，有人往前騎但也有人左轉而來，不過，逼逼逼通通都停下車輛，駕照拿出來，騎士一頭霧水，曾幾何時綠燈左轉卻違規了？不過，被攔下的騎士們多得驚人，一輛接一輛，短短40秒，就有8台被攔下，但警察先生等一下，你開單過程又要好幾位騎士，綠燈左轉，從旁呼嘯而過，到底哪裡出了問題？原來是左轉箭頭燈還沒亮起啦，騎士就轉彎違規了。

機車騎士說：「還是要警察這邊宣導一下，要不然很多人還是不知道，就直接綠燈左轉。」高雄鳳山鳳松路，過去，可以綠燈左轉博愛路，但這個月10日起卻改了設計，必須亮起左轉箭頭才能左轉，有不少騎士，不知情因此違規。

記者VS.機車騎士說：「(違規了你知道嗎)，不是綠燈就能直接轉嗎，我也不知道，才剛換，換得看不清楚。」高雄市警鳳山分局文山派出所所長何佳龍說：「1月12日執行交通取締，其中未依號誌行駛違規，共計22件。」路口早在這個月4日，才有一名80歲婦人穿越路口時，遭到左轉車輛撞上，因此號誌設計從綠燈可左轉，到必須箭頭出現才能左轉，而這新制上路，民眾直呼真的需要適應期。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄大寮車禍熱區！沒左轉專道.號誌 居民盼改善

高雄2機車擦撞燒成火球 鳳山巷口事故1死1傷

公館圓環再調整 羅斯福路與基隆路口往北方向11/8起上午7-9禁止左轉

