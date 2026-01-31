新制上路！無照駕駛罰鍰飆升 汽車最高罰6萬、機車3.6萬

為遏止無照駕駛，公路局31日實施修正後的《道路交通管理處罰條例》及《道路交通安全講習辦法》，明顯提高「無照駕駛」的處罰措施。示意圖。（取自freepik）





為防堵無照駕駛屢禁不止、強化用路安全，交通部公路局今天（31日）起實施修正後的《道路交通管理處罰條例》及《道路交通安全講習辦法》，針對無照駕駛全面祭出更嚴厲的處罰措施。新制除大幅調高罰鍰標準，汽車無照駕駛最高可罰6萬元、機車最高3萬6千元外，10年內累犯2次者直接處以最高額度，若達3次以上，還將在原罰鍰基礎上再加重處分；同時，違規車輛一律當場移置保管，且所有無照駕駛人都必須自費參加道路交通安全講習。

公路局說明，過去為防止未成年人因心智尚未成熟而違規駕駛、釀成重大事故，已率先針對未滿18歲的無照駕駛者實施強制講習措施。不過近年無照駕駛情況不減反增，依交通部公路局統計，114年未成年無照駕駛違規案件約有2萬件，成年無照駕駛更高達約26萬件，問題相當嚴重。

因此，配合《道路交通安全講習辦法》修正，公路局新增「無照駕駛違規班」，凡違規者皆須參加。課程時數為3小時，每小時收費200元，內容涵蓋「道路風險辨識」、「考照制度與流程說明」以及「交通法令與相關法律責任」，並納入正確使用駕駛輔助系統的觀念。公路局表示，盼透過制度化講習，不僅促使違規者回歸合法考照上路，也強化對民、刑事責任的認知，從源頭降低無照駕駛風險。

公路局指出，若無正當理由卻未依規定參加道路交通安全講習，將依《道路交通管理處罰條例》第24條第3項開罰新臺幣1,800元；若經再次通知仍未在期限內到訓，且逾期超過6個月，後續將加重處分。若違規者為汽車駕駛人，將吊扣駕駛執照6個月並列為禁考；若為汽車所有人，則吊扣該違規車輛牌照6個月，處分力道明顯升高。

公路局也強調，無照駕駛的罰鍰已由過去6000元至2萬4000元，大幅修正為「無上限」處罰，違規成本極高，絕非僥倖可承擔。主管機關呼籲民眾切勿以身試法，期盼透過新增的強制講習制度，引導違規者循合法途徑考取駕照，讓每一位上路的駕駛人都具備必要的操作能力與法治觀念，共同守護道路安全。（責任編輯：殷偵維）

