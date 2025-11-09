新制上路 高鐵提前1小時搭乘須換票

高鐵考量避免座位浪費、保障其他旅客購票權益，10日起對號座旅客提早1小時以上搭車須換票，持手機票證可直接退票重購。（本報資料照片）

台灣高鐵昔提供對號座旅客提前搭車免換票彈性措施，隨運量攀升，平均每日造成逾2000個座位被浪費，相當於每日2列空車沒人搭。高鐵考量避免座位浪費、保障其他旅客購票權益，10日起對號座旅客提早1小時以上搭車須換票，持手機票證可直接退票重購，呼籲發揮同理心，將座位釋出給有對號座需求的旅客。

高鐵新車N700ST預計第一組116年中上線營運，尚有2年時間，期間高鐵將持續優化現行措施，提供乘車優惠並提升搭乘品質，落實換票規定正是現行可作為方式之一，盼欲提前搭車者也能相互體諒，透過換票將座位釋出給有對號座需求的旅客，也讓座位使用效益最大化。

高鐵過去為方便對號座旅客臨時調整行程，提前搭車可經人工閘門查驗進站，免換票搭其他車次空位或自由座，但此現象愈發頻繁，假日或逢年過節提前搭車人更多，造成原班次座位浪費，也影響整體乘車品質及其他民眾權益。

高鐵統計，對號旅客未通過自動閘門查驗者，平均每日造成2000多個座位浪費，累計每月逾6萬個空位無法讓其他旅客利用。以座位數估算，每日接近2列空車、每月就有60列空車在跑。

台灣高鐵敬請旅客配合規定，發揮同理心，對號座旅客如欲提前超過1小時進站乘車，敬請先換票再搭車，確保自身與其他旅客權益。

進一步觀察高鐵載客量，今年1至9月逾6024萬人次，較去年同期增約200萬人次，平均每月增22萬人次，若每月6萬空位能即時妥善利用，有助紓解持續攀升的運量，提升搭乘品質。

實施初期，高鐵各站設特定窗口可快速換票節省時間，目前持手機驗票約占三分之一，除可至窗口換票，也可直接用手機退票重購，更省時方便，若有個人特殊因素如緊急醫療需求、家人突遭變故等，請主動告知，車站人員將積極協助。