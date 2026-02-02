新制勞退去年大賺7469億元創高 台積電佔持股超過三成續居冠 這2檔新進榜

114年度新制勞退基金收益創高，台積電持股占比逾 3 成穩居核心，另外台達電強勢躍升，可說一起撐起勞退收益的快半邊天。（圖片來源／信傳媒編輯部）

勞動基金運用局今（2）日公告 2025 年（114 年度）投資成績單。整體勞動基金規模已逼近 7.8 兆元，全年收益率 16.06%。其中，攸關廣大勞工分紅的新制勞退基金，去年大賺 7,469 億元，創下紀錄，收益率15.60%。

隨著績效揭曉，最受市場矚目的「前十大持股名單」也同步出爐。台積電以超過三成的持股比率穩坐龍頭，而受惠於下半年股價強勢，台達電因下半年股價走強、占比明顯提高，躍居第二大持股。此外，名單出現兩進兩出的更迭，顯示勞退基金在產業布局上的最新轉向。

勞動基金去年海撈1.1兆，新制勞退賺7469億同創高

整體勞動基金去年在全球市場波動下繳出亮眼成績，全年收益金額1兆1,177億元創新高；單看12月單月，整體勞動基金收益為1,415億元。若加計受託管理的國民年金保險基金與農民退休基金，總管理規模達8兆5,293億元、總收益數1兆2,084億元、收益率16.02%。

在各基金中，新制勞退基金去年收益數7,469億元創高，收益率15.60%；勞保基金收益數1,598億元、收益率15.57%。

勞動基金運用局表示，114年上半年受到美國關稅政策變數及經濟成長前景不明等挑戰，金融市場大幅震盪，同期間美元兌新臺幣匯價亦劇烈起伏，致勞動基金短期帳面評價未實現損益波動。

而後雖因美國政府與各國陸續達成協議，關稅議題稍見明朗，又通膨趨勢及貨幣政策調整預期帶動市場信心回穩，然而地緣政治衝突與關稅政策不確定性仍持續干擾市場，進而提高投資決策與操作難度。

另外，臺股方面，由於半導體及電子產業在全球供應鏈中具關鍵地位，相關類股表現相對穩健，使得大盤指數獲得推升。

台積電穩居三成龍頭、台達電躍升第二！這2檔首度擠進前十大

同日也公布「前十大持有股票」數據。截至114年12月31日，新制勞退基金前十大持股與占全部股票投資比率依序為：台積電31.96%、台達電6.34%、鴻海4.33%、聯發科3.91%、奇鋐2.74%、台光電2.41%、富邦金2.10%、國泰金1.99%、健策1.86%、金像電1.782%（不含ETF、受益憑證）。

整體而言，從揭露名單可見，新制勞退前十大持股仍以權值電子股為核心，且下半年因個股市值與相對比重有改變，因此排序與成分出現調整。與去年上半年名單相比，下半年持股結構的3個變化： 1.台積電占比小幅上升：由31.65%增至31.96%。 2.台達電占比大幅提高、排名上升：由3.66%升至6.34%，由上半年第4大持股躍升為第2。 3.新增與退出名單：上半年名列前十的廣達（2.34%）與中華電（2.04%）在年底退出前十；健策與金像電則在年底進入前十名單。

此外，若進一步拆分勞金局揭露的「自營前十大持有股票」資料，新制勞退基金在自營部位對台積電占比更高，114年12月31日自營部位台積電占比達53.41%遙遙領先。

再來則是台達電的7.34％、聯發科5.99％、鴻海5.41％、富邦金3.19％、國泰金3.16％、中華電2.39％、日月光投控1.65％、兆豐金1.3％、台灣大1.29％。

另外，新制勞退基金自營部位於114年度下半年「已處分出清」的股票有葡萄王、建大、穩懋、頎邦等4檔。

