新制勞退基金徵選500億代操名單揭曉 勞動部：適時撥款進場

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金運用局為新制勞退基金及國民年金保險基金徵選114年度國內投資(絕對報酬類型)代操業者，今(8)日公告評選結果，勞動基金運用局從優錄取5家證券投資信託公司，分別為元大投信、安聯投信、施羅德投信、野村投信、摩根投信取得簽約資格。運用局表示，將依據國內外經濟發展變化，適時撥款投入市場。

勞動基金運用局2025年11月底發布招標公告，辦理新制勞退基金及國民年金國內投資代操業者招標，徵選5家受託機構，每家委託新制勞退基金90億元、國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元。

委託類型為「絕對報酬型」，委託期間為5年，目標報酬率設定以證交所公告的近5年股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點(3％)計算。得標業者的目標年報酬率需達6.33%，累計5年委託代操期間，累計的目標報酬率至少需達3成以上。

勞動基金運用局表示，由於經管基金規模持續成長，為了追求長期穩健報酬，每年均會考量各基金資產配置、國內外金融市場情勢，規劃辦理委託經營業務，希望借重專業資產管理業者的投資操作及研究資源，以多元化投資策略降低投資風險，並提升基金整體收益。

