新制匆促上路遭批如土方之亂 專家籲以國土計畫格局制定政策

盜挖砂石再回填營建土方，一再傷害環境，美濃大峽谷案引發社會高度關注。不只美濃發生土方違法亂倒，包括苗栗、雲林等地檢警都有偵破大型的違法土石亂倒案。為了防止土方非法亂倒問題，內政部推出土方管制新制，本（1）月開始，要求清運土方車輛加裝GPS，以電子聯單申報，以利追蹤。

國土署副署長朱慶倫表示，「這樣就是為了要全流向的一個管制，從這個棄土的產生，然後到最後的收容，都是有被監控的。」

不過業者面對新制上路，認為土資場等量能嚴重不足，配套措施也不完備，導致土方清運費用暴漲，造成工程停擺，有如「土石之亂」。

台灣省不動產開發公會理事長吳國寶認為，「不景氣的情況下，要對於這些不當的政策，產生這一次全國通通停工，再繼續停工下去的時候，會產生社會問題。」

對於業者說法，環團認為過去就是政府沒有好好執法，才會導致土石亂倒，不然就是夾帶有毒廢棄物，亂象叢生，現在政府要管理，就應該做好合法清運。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，「營建土石方這些工會一直說什麼沒地方，事實上有合法的地方，只是收費比較高，他們不願意去而已，國土署這邊，有沒有辦法去做實際上的查核，我們也還不知道。」

不動產仲介經紀商業同業公會全聯會榮譽理事長李同榮表示，「過去呢，政府是睜一隻眼閉一隻眼，那現在忽然之間新制上路，就會產生土方鎖喉，所以供需就產生嚴重的不足，所以這合法的土資場，是沒有辦法完全吸納。」

房產專家則建議政府，短期內應緊急設立公有的土方暫存場來疏解；中期應建置一個供需平台，像是規定公共工程的回填土，需多少比例來自建築剩土；最終讓土方能資源化使用，以國土計畫的格局，讓「倒土」工作變成「土方處理工業」。