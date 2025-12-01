新制唾液快篩上路! 花蓮首攔截"毒.槍.毒駕"三罪案例

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮富里鄉一名陳姓男子，因為把車子違規停在路邊，引來警方盤查。沒想到員警在車內不但發現安非他命，還搜出一把改造手槍與子彈。警方懷疑他毒駕，依新制以唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應。這起案件也成為新制上路後，花蓮首宗同時查獲槍枝、毒品與毒駕的案例。

花蓮縣富里鄉中山路，晚間巡邏的玉里分局員警，上前臨檢一輛違規停車的自小客車。車內三名男子聲稱正在等買鹹酥雞，但陳姓駕駛神情緊張，引起警方注意。玉里分局富里分駐所長余岸霖：「駕駛時持有毒品並有駕駛行為，懷疑有毒駕情事。新制規定以唾液毒品快篩檢驗，初篩結果呈陽性反應。」

陳姓駕駛在盤查時神情明顯緊張，員警在車上看到一包毒品夾鏈袋。（圖／民視新聞）









員警看到車上有一包疑似毒品的夾鏈袋，進一步檢視後確認是二級毒品安非他命。陳姓駕駛雖然一開始否認，但在警方追問下，最後坦承毒品是自己所有。





員警深入搜索車內，再查獲改造手槍一把、子彈兩顆。（圖／民視新聞）





警方查獲毒品後，接著搜索車輛，在後座發現一把改造手槍與兩顆子彈。這起事件也成為花蓮縣實施唾液快篩新制以來，首度同時查獲槍枝、毒品與毒駕的案件。「槍、毒、毒駕」三罪併罰，陳男恐面臨重刑。

(民視新聞趙永博花蓮報導)

