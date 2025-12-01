新制已上路 未懸掛牌照車輛停占道路最高罰3萬6000元

cnews204251201a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為減少無牌車輛占用道路空間，交通部修正道路交通管理處罰條例第12條，違規罰鍰從1萬800元，大幅提高至3萬6000元。新北市交通事件裁決處表示，新制已自今年9月30日起正式上路。日前就有1名江姓女子，將未懸掛號牌的汽車，停放在自家社區附近的道路，被警方開單舉發。

交通事件裁決處表示，被開單後，江女辯稱當地是私有土地道路，不應受罰。因此提起行政訴訟，但法院審理後，以「該道路係為開放且為供不特定第三人通行，為道交條例第3條第1款所定『道路』無訛」，判決江女敗訴。

廣告 廣告

cnews204251201a10

交通事件裁決處統計，今年1月至10月間，未懸掛號牌的汽、機車停占道路違規總件數有429件，較前一年同期增加了77件。處長李忠台提醒，已辦理停駛或繳銷車牌的車輛，因已無有效車牌可供懸掛，所以只能停放在私人場所，不可占用道路或公有停車格。

李忠台表示，若要報廢車輛也應交由合法環保業者報廢回收，不得任意棄置路邊；如經查獲在道路上違規停放，除補徵稅費外，還將依違反道路交通管理處罰條例第12條規定舉發，最高可處3萬6000元的罰鍰。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

見警扔下朋友就跑 越籍男撲街警查出失聯通緝雙身分

違停等友人買鹹酥雞 查獲改造手槍與安毒快篩涉毒駕

【文章轉載請註明出處】