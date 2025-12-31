「新制度」迎2026！ 綜所稅減免 保障勞工「病假權」

生活中心／綜合報導

2026年元旦開始，有多項跟民眾權益有關的新制上路，包括最低工資調漲到2萬9500元、勞工請病假，全勤獎金不能全扣：育嬰假跟家庭照顧假也更彈性，可以依「日、小時」請假，鼓勵生育也祭出每胎生育補助合計10萬元，也調高綜所稅減免，帶您一起了解。

記者林莉：「迎接2026你準備好了嗎，像是很多的政策還有新規定，在元旦這天都會開始上路，納稅請假租屋補助，以及考照新制都有微調，小心別讓你的權益睡著了。」從2025年初講到年尾的交通開始說起，提醒您，汽、機車考照，筆試將會取消是非題、增加危險感知情境題；高齡換照，年滿70歲自願繳回駕照，能有乘車回饋；以及平日的國旅補助、生日住宿金，每人最高可領1200元。

2026年綜所稅新制，「免稅額、標準扣除額、薪資特別扣除額」皆增加。（圖／民視新聞）





接著是報稅問題，綜合所得稅有減免，每人基本生活所需費用來到21.3萬，也就是說，家裡受扶養親屬越多，就越有利，免稅額增加到10.1萬、標準扣除額13.6萬元，有配偶的可以到27.2萬；薪資特別扣除額則是來到22.7萬元。會計師周志誠：「我想這三個加起來，對一個單身族來講，總共可以增加1萬8000塊的扣除額，以5%繳稅來看，最起碼可以省900塊的稅，假設適用稅率是40%的話，最高可以節省到7200塊的稅賦。」另外，勞工請病假也獲得保障，一年內請普通傷病假沒超過10天，雇主就不能有不利處分，全勤獎金還是要給，只能得按比例扣錢，但要注意年滿65歲，才能全額請領勞保年金。





2026年起，租屋族「找房」要注意，「住違建」無法申請租屋補助。（圖／民視新聞）





而原本的300億元中央擴大租金補貼規定所得標準，青年婚育租屋，最低生活費放寬到3.5倍，登記結婚、或是育有新生兒家庭，也擴大加碼補貼；有了寶寶後，想請育嬰留停，2026年將以日為單位，家庭照顧假，更放寬到以小時來申請，照顧老小都可以；還有生育補助，一胎10萬，雙胞胎20萬。民眾：「（請假）不會列入考核計算，這樣的話就會比較敢請假，（不補助違建）出發立基點是好的，但就是大家錢不夠啊，只能住（頂加或違建）那邊啊，無奈啊但沒辦法，像我們現在也是，沒有辦法租補但是地段好，台北住（租房）太貴了，對他們來說是負擔，就是看每個人，怎麼評估（住頂加或租補）費用，租屋就走正規（房源），就沒什麼關係。」以及很多租屋族最需要的租金補貼，新規定是只限合法房屋，像是頂樓加蓋、違建等非法建物，無法領取，如果是舊戶，則有緩衝，但租屋族們要搬家，挑選房屋就得注意，避免換了房卻無法使用補貼權益。





