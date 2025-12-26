新制病假10日內禁不利處分 王秋冬：違規最高罰100萬元

照片來源：Gemini AI生成示意圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

勞動部修正《勞工請假規則》、《育嬰留職停薪實施辦法》及《就業保險法施行細則》，強化勞工權益保障，新制將於明（115）年1月1日上路，藉此減少勞工「不敢請病假」情形。台北市勞動檢查處今（26）日指出，自115年1月1日起，勞工普通傷病假、家庭照顧假及育嬰留職停薪將施行新制，雇主需及早因應，調整內部規範。

1月1日起，與勞工請假權益密切相關的3項規定修正將正式生效，台北市勞動局局長王秋冬表示，本次針對病假、育嬰留停及家庭照顧假的法規修正，是因應社會變遷、積極落實工作與生活平衡的具體行動。呼籲台北市的雇主遵循新修法規，主動調整內部管理制度，共同營造優質職場文化。

廣告 廣告

勞動檢查處提醒，以下請假新修正規定，請雇主務必遵守：第1項為普通傷病假保障增加，勞工1年內請普通傷病假未超過10日者，雇主不得因此給予不利的處分；全勤獎金之扣發應按「請假日數」依比例計算。第2項是家庭照顧假更靈活，勞工因「親自照顧家庭成員」均可請假，且可以選擇以「時」作為請假單位。

勞動檢查處提到，第3項是育嬰留停更彈性，勞工可以「日」作為請假單位提出育嬰留職停薪申請，最多得請30日；原則需於5日前提出，但因突發狀況，例如子女生病、停托、停課，受僱者須親自照顧時，得於1日前提出。

王秋冬強調，新法施行後，新修請假規定勢必為勞動檢查的重點項目。若經查核發現事業單位未依法給假，將依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

照片來源：Gemini AI生成示意圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

新北割頸案兩週年 葉元之提「安心上學專法」還給師生安全校園

總預算未審完掀憲政論戰 國民黨批賴清德「資格論」失當

【文章轉載請註明出處】