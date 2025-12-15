新制罰鍰暴增10倍！ 桃園1晚「連抓7違規」

《噪音管制法》修正案剛三讀通過，桃園市警分局日前執行靜桃專案，一晚就抓到7車噪音超標違規。（警方提供）

立法院本月9日三讀通過《噪音管制法》修正案，汽機車若噪音超標，罰鍰從最高的3,600元提高至3萬6,000元，盼達成嚇阻作用。桃園市警分局與市府環保局13日晚間在風禾公園週邊執行「靜桃專案」聯合稽查，強力攔查取締違規，共攔下24輛汽機車，其中7輛車噪音超標，共計罰鍰1萬3,400元。

靜桃計畫是什麼？噪音新修法差在哪？

桃園市環保局在市長張善政與副市長蘇俊賓帶領下啟動的「靜桃計畫」，為解決改裝車輛所造成的飆車及噪音問題，由環保局、警察局、經發局組成聯合稽查取締小組，並結合交通監理單位，針對桃園市車輛噪音陳情熱點路段區域加強取締。

張善政和蘇俊賓先前也呼籲中央加速修法、強化科技執法，日前立法院終於三讀通過《噪音管制法》修正案，將機動車輛超標的噪音罰鍰，從1,800元以上、3,600元以下，大幅提高至3,600元以上、3萬6,000元，若未在期限內完成改善，除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還；若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

桃園1晚就抓7車違規！ 罰款破萬

警方表示，這項修法為全國各縣市帶來更強大的執法後盾。桃市警分局13日晚間和環保局在桃園區風禾公園周邊道路執行靜桃專案聯合稽查，警方以機巡方式加強攔查取締危險駕駛、無照駕駛及疑似改裝排氣管等違規，環保局以專業噪音儀器原地檢測，共攔查24輛汽機車，其中7輛噪音超標，當場依法告發，總罰款達1萬3,400元。

環保局統計，桃園市的噪音陳情案件已因此減少38%，環境音量下降6分貝。警方表示，噪音車輛不僅影響居民安寧，也可能提高交通事故風險，他們將持續與環保局合作，加強科技設備應用與執法密度打造安寧的宜居城市。

