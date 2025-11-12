新制衝擊！高股息持有幾張要繳補充保費？一張表幫你整理好！

最近補充保費新制的議題鬧得沸沸揚揚，本意雖然為減緩健保的財務壓力，不過新制內容一出便引發大部分的股息族反彈，實際新制內容與影響為何，本篇筆者幫大家整理重點並試算給大家看。

《ETF存股計畫》APP：配息組成來源輕鬆掌握，股息族必備的存股APP！

手機點擊下載👉https://www.cmoney.tw/r/194/ce5sv4

________________________________________​

二代健保新制重點一次看懂

以下先整理出新制的重點：

廣告 廣告

1.改採年度結算制：利息、股息、租金全年合計超過2萬元，就要按2.11%計收補充保費，這個也是影響一般股息族最多的地方！原先單筆股息超過2萬才需繳納的補充保費改採全年累計，那麼就無法再靠分散投資季配高股息或月配息來避免這筆費用。

2.獎金門檻：獎金超過基本工資4倍（約11.4萬元）需繳補充保費。

3.扣繳上限提高：由1,000萬調高到5,000萬，主要影響高收入族群。

4.財務影響：估每年可為健保挹注約100–200億元。

5.上路時程：衛福部預告最早2027年實施，但因為消息出來後民眾反彈大，目前暫緩但不表示取消。

實際影響我們多少？算給你看

幫大家複習一下，ETF的配息主要由股息所得、利息所得、已實現資本利得、收益平準金等四大項組成，其中只有股息以及利息會計入二代健保，以下以元大高股息(0056)為例幫大家試算一下：

以今年來說，一張0056雖然能領到3,872元的股息，但其中要計入補充保費的股息大約只有625元，因此需要持有32張0056才需繳納補充保費。

251112-etf-02.png

那如果我們用富邦特選高股息(00900)來看的話，00900近一年配發1.2元，並且100%來自股息所得，那麼一張實領股息所得1,200元，約持有17張就需繳納補充保費，因此繳納的門檻其實與股息組成來源息息相關，低則投入20~30萬本金可能就需繳納、高則要投入100萬以上才會碰到繳納門檻，以下整理一些熱門高股息ETF需要繳補充保費的最低持有張數提供參考(以近一年配息表現計算)。

251112-etf-03.png

251112-etf-04.png

就是不想繳！有這些方法

選擇低配息或不配息ETF

在上一段可以知道「已實現資本利得」不在計算範圍內，也就是說透過買賣所賺取的價差可以妥妥的放進口袋，那麼以資產成長取向的市值型ETF或是一些不配息的成長型ETF就會是一個可選擇的方向。

選擇債券型ETF

債券型ETF的股息屬於海外所得，因此不在補充保費的範疇中，並且享有750萬的免稅額，目前不會受此新制影響。

________________________________________

《ETF存股計畫》：配息組成來源輕鬆掌握，股息族必備的存股APP！

不同於一般的券商或看盤軟體，《ETF存股計畫》APP內將ETF詳細依市值型、高股息、主題型、國際型、債券型分類，可以集中查看ETF報價以及年化報酬率、殖利率等重點資訊，幫你快速篩選出優質ETF。

在APP內還可以比較不同ETF之間的股價走勢表現，圖表化的資訊讓你一眼判斷在相同的時間內誰的表現更優異；如果你是偏好領股息的投資人，我們還有除息日曆與配息組成資訊功能，幫助你清楚掌握除息、領息日，以及你收到的配息來源是否健康。

dividend-01.png

「存股計算機」提供多元的存股試算工具，包含投資組合績效模擬、定期定額試算、股息試算、生命週期存股試算(計算幾歲退休)，方便大家訂定目標並找到適合自己的最佳ETF組合。

normal-02.png

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版，上面除了有從開戶到第一次買股的免費教學資源與最新ETF資訊、分析以外，也可以在上面發問來解決你的疑難雜症！

normal-03.png

好用無廣告的ETF工具馬上來試用！👉手機點我下載

延伸閱讀：台股ETF、債券ETF 11月完整配息一次看 | 00891殖利率飆12.20%

(圖片來源：ETF存股計畫/責任編輯：Tim)

________________________________________

250821-etf-blog-banner.png

＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。

＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。