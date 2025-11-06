新創中國球隊LOGO極似中信兄弟？！梁文傑籲中信球團清楚說明：中國職棒想拉大批台灣球員，陸委會密切關注

中國9月底成立棒球城市聯賽，並將於明年初展開賽事，不過賽事尚未開始即陸續傳出爭議，包括明文規範30人球隊「台港澳球員不少於10人」，更傳出其中一支球隊「上海兄弟隊」的LOGO和中職的中信兄弟高度相似，引發大量爭議。陸委會今（6日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑針對此事回應，希望中信球團能對外清楚說明，並強調該品牌是球迷用青春、熱血和回憶建立的，非老闆能肆意處分、破壞。而針對幕後操作的該運動行銷公司，梁文傑也說，他們想複製台灣經驗到中國，甚至想拉大批球員過去，這部分陸委會將密切注意。

有媒體問及中國將成立的職棒聯盟有一支球隊的標誌和台灣中信兄弟高度類似，這是否屬於體育統戰、有意染指台灣國球？



梁文傑回應，陸委會希望中信球團能夠對外說明清楚，畢竟一個球隊的品牌、尤其是30幾年的球隊，所有權雖然是老闆的，但它的品牌其實是所有球迷用熱血、青春、回憶建立起來的，不是老闆可以自行處分、隨意破壞的。



梁文傑說，這部分根據陸委會了解，在背後運籌帷幄的是一家經常和台灣職棒聯盟、棒協合作的運動行銷公司，他們想要把在台灣的經驗複製到中國，甚至想拉大批台灣球員到中國，這件事陸委會將會密切注意。



梁文傑也說，棒球或是任何運動都要有長期的積累，台灣職棒會有今天的成績是受到大家擁護，這必須要很長時間積累才行；而在大陸，棒球是非常邊緣的運動，但突然間要成立一個職棒聯盟，這是讓人覺得有點超出想像的事，這到底是出於市場原因還是政治動機，將會持續關注。

