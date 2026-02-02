新創企業破萬 經部允扶植深科技

台灣新創企業已破萬，經濟部次長何晉滄指出，未來將加大力道扶植「深科技」。（本報資料照片）

經濟部2日發布《2025年新創企業白皮書》，宣告台灣正式進入「家數破萬、投資破千億」的雙重里程碑，截至去年底，國內新創企業已達10552家，其中278家成功進入公開市場，顯示台灣創新動能正處於爆發期；經濟部次長何晉滄指出，台灣新創投資市場能量持續加大、加深，未來將加大力道扶植「深科技（Deep Tech）」領域，讓新創成為5大信賴產業的技術後盾，並透過跨域合作縮短成長曲線，快速接軌國際市場。

針對新創家數創下歷史新高的主因，中小及新創企業署長李冠志表示，去年政府共整合90項政策措施，從資金、人才到市場面向建構完整生態系，包括國發基金創業天使投資方案、青年創業貸款及小型企業創新研發計畫（SBIR）等，皆為新創提供強力支撐，且受惠於全球供應鏈重組與數位、綠色轉型浪潮，帶動企業創投（CVC）轉向積極。

何晉滄分析，隨著供應鏈重組，愈來愈多大型廠家將新創視為「外部創新」的重要來源，藉此推動產業升級，加上AI及淨零轉型應用發展，相信新創的出口規模與能量還會持續增加。

數據顯示，去年新創企業出口金額達到1479億元，年增率達29.3％，其中東南亞市場受惠於供應鏈移轉需求，成長率高達125.48％最為強勁，日本及美國則緊隨其後。

李冠志指出，政府透過參與國際展會、競賽及跨國研發合作，協助新創深化全球布局，目前約有2381家新創切入5大信賴產業，占比達22.56％，顯示新創正朝向高科技與高附加價值方向前進，發展重心也由過往偏重硬體製造，轉向綠色轉型與數位應用。

國發基金執祕汪庭安以紀錄片《造山者》形容，40年前台灣打造出半導體護國神山，期許當前台灣的新創產業可成為下一代產業的造山者。