新創平台Ekkorn 啟動 祭百萬總獎金鼓勵創作

全新內容互動平台 Ekkorn宣佈擴大對外發布計畫，標榜「無廣告」的純粹環境，透過獨創的「任務參與」機制與最高80%的高額分潤，致力打破單向輸出的創作困境。為慶祝正式啟動，Ekkorn將於1月5日起開跑「2026新年盛典」計畫，以實質回饋邀請創作者與用戶共同定義新型態的內容生態。

Ekkorn訴求在試營運階段採取無廣告設計，避免第三方廣告干擾內容體驗。執行長練建麟表示：「設計 Ekkorn 時，刻意不把互動當成附加功能，而是把它當成創作的一部分。過去創作者往往被演算法與廣告收益綁架，在 Ekkorn，我們選擇在試營運階段不導入第三方廣告，就是希望優先建立好創作者與用戶之間的真實關係。」

為了實質支持創作，平台提供最高達 80% 的收益分潤，練建麟強調：「這不只是獎勵，更是對專業價值的尊重。」

他指出，現行內容平台多以演算法分發與廣告變現為核心，創作者需要迎合系統邏輯，而用戶的參與則被簡化為觀看與點擊，創作者的實際價值容易在過程中被稀釋。

Ekkorn 嘗試以互動導向的設計，回應當前創作者面臨的單向輸出困境，透過獨創的「任務挑戰」功能，讓用戶實際參與內容的後續發展。

以平台上的專業會計師創作者為例，其於線下授課時同步開啟直播，並於平台發布「財報判讀」等專業教學貼文，讓內容從單純的資訊分享轉化為一段持續性的專業對話。這種模式讓創作者能更直觀地理解用戶參與情形，也讓用戶在內容中扮演更主動的角色 。

為驗證新型態的互動模式，Ekkorn 現正推動「百萬獎勵計畫」以及「神回覆大賽」，透過實質獎勵回饋入駐平台的專業創作者與積極參與交流的用戶。

• 百萬獎勵計畫：創作者粉絲數達到指定門檻，即可獲得限時獎金回饋，總獎金規模上百萬，鼓勵早期入駐的創作者深耕社群。

• 神回覆大賽：鼓勵優質交流，每日平台內獲讚最多的留言者與按讚粉絲，皆可獲得LINE POINTS回饋。

