新創總會發布白皮書 建議研發抵減和成果資本化

（中央社記者張建中台北10日電）中華民國全國創新創業總會今天發布「2026創新創業白皮書」，針對市場、資金、人才、法規4大構面，提出多向政策建言，包括鼓勵大企業投資新創、設置研發抵減與研發成果資本化。

新創總會表示，政府應參考日本和韓國經驗，修訂相關法規，當大企業投資、併購新創，或購買新創專利技術時，應視同企業自身的研發支出，享有租稅抵減優惠。提升大企業的外部創新動能，並為新創注入活水。

新創總會總會長邱銘乾說，台灣新創生態系在新一波深科技浪潮中，特別是AI、生技醫藥、綠色科技等領域，展現出強勁韌性。不過，新創企業必須避免先有產品再找市場的技術導向盲點，從創業之初就須建立國際觀。

廣告 廣告

邱銘乾表示，面對資源斷鏈的結構性挑戰，新創總會積極扮演產業引路人的角色。已啟動以大帶小的對接機制，透過總會的上市櫃企業會員網絡，主動媒合成熟企業的場域資源與新創的技術解決方案，促成訂單與投資。

新創總會提出的白皮書中，建議設立新創企業專法，制定專法明確定義新創身分，整合跨部會資源，降低法規摩擦成本。鼓勵大企業投資新創，參考日韓經驗，將大企業投資、併購新創視為研發支出，享有租稅抵減，以解決募資寒冬難題。

新創總會建議，推動新創加入產業供應鏈聯盟，透過以大帶小機制，協助新創進入大企業供應鏈，解決有技術沒訂單的困境。政府需聚焦支持重點產業的技術型新創，資源不應齊頭式平等，應採任務導向，集中支持符合國家戰略，如國防工業、AI、半導體的技術團隊，並由經濟部主導。

此外，應導入具創業實務與產業資源的創業教育，解決產學落差，讓學生在校期間就接觸真實市場驗證。促進人才跨界支援新創企業，建立機制，鼓勵大企業與專業機構人才以兼職或專案方式支援新創，補足經營管理缺口。（編輯：張良知）1141210