新創總會發布白皮書 針對市場、資金、人才、法規四大構面提出建言

全國創新創業總會舉辦白皮書發表會，總會長邱銘乾(右)、秘書長謝戎峰一同出席。戴嘉芬攝



全國創新創業總會今日（12/10）發布《2026 創新創業白皮書》，這份匯集超過300家新創、創投及育成機構意見的報告，針對市場、資金、人才、法規四大構面，共提出14項具體政策建言。白皮書直指，2026年將是台灣產業升級的「生死存亡關頭」．唯有透過政策引導，促成大企業與新創的深度結盟，才能讓台灣經濟再次創造契機。

甫上任的總會長、家登精密董事長邱銘乾致詞時表示，當前台灣GDP成長高度集中於 AI 和半導體，也有部分人質疑「GDP 成長跟庶民無關」的聲音，他強調，現在必須深層探討「下個十年，我們應該何去何從？」

廣告 廣告

他提出了台灣產業轉型的三大重點，首先是「從製造走向創新」，邱銘乾認為，台灣不能再拿著小皮箱到處走，做那種製造為導向、低成本為導向的生意。

第二，是從本土走向國際。台灣已經成為國際型企業中不可或缺的供應鏈，誰能跟輝達、台積電沾上邊，訂單和股價都會有很大的成長。台灣必須以國際市場為驅動，用集體的力量做大生意。

第三，是從單點走向生態，要讓新創事業能蓬勃發展，不能是單點的，台灣必須要用整合的力量，成為國際生態鏈中重要的一環。

邱銘乾繼續指出，在新創落地的過程中，資金、人才與法規是三大輔助力量。台灣很多中小企業最缺乏的就是資金，期待國家主權基金能成為重要的輔助力量。

其次，是人才培養部分，新創總會將運用700多位創業楷模的跨界資料庫，成為「陪跑教練」，給予新創實質、真正、落地有效的創業輔導。

此外，在法規鬆綁部分，為活絡資金循環，邱銘乾呼籲政府應加速政策配套，立即研擬《新創企業專法》，建立具法律位階的保障，並以稅制改革引導民間資本投入。「尤其應將企業收購或併購新創視為研發投資，提供抵減誘因，才能真正推動台灣創業生態系的蓬勃發展。」

在這份白皮書中，最具急迫性與重要性的建言，即是「鼓勵大企業投資新創，設置研發抵減與研發成果資本化」。新創總會建議，政府應參考日韓經驗，修訂相關法規，促進大企業投資、併購新創，或購買新創專利技術時，應視同企業自身的「研發支出」，享有租稅抵減優惠。這不僅能提升大企業的外部創新動能，更能為新創注入活水。

還有六項關鍵建言，新創總會呼籲政府優先推動。

第一，設立新創企業專法，制定專法明確定義新創身分，整合跨部會資源，降低法規摩擦成本。

第二，鼓勵大企業投資新創（研發抵減），參考日韓經驗，將大企業投資、併購新創視為研發支出，享有租稅抵減，以解決募資寒冬難題。

第三，推動新創加入產業供應鏈聯盟，透過「以大帶小」機制，協助新創進入大企業供應鏈，解決「有技術沒訂單」的困境。

第四，政府需聚焦支持重點產業的技術型新創：資源不應齊頭式平等，應採任務導向，集中支持符合國家戰略（如國防工業、AI、半導體）的技術團隊，並由經濟部主導。

第五，導入具創業實務與產業資源的創業教育：解決產學落差，讓學生在校期間就接觸真實市場驗證。

第六，促進人才跨界支援新創企業，建立機制，鼓勵大企業與專業機構人才以兼職或專案方式支援新創，補足經營管理缺口。

新創總會指出，透過落實上述六大建言，將能創造三贏局面，大企業快速取得轉型動能、新創獲得資金與出海口、投資人看見多元出場機制。新創總會期盼政府能加速政策整合，讓台灣的新創生態系更加茁壯，培育出下一座護國神山。

更多太報報導

談台灣半導體為何成功？ 家登董座邱銘乾直言「不小心抽到大獎」

台股開高走高！收盤漲218點收28400點 台積電衝上1505元

捷報／台積電11月營收逾3436億！年增24% 創單月第3高