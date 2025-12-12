新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認

2025年 G7 七大工業國高峰會各國領袖合影。 圖：翻攝自馮德萊恩的X

[Newtalk新聞] 據美國《政治新聞網》( Politico ) 10 日報導，川普政府準備繞開 G7，重新發起一個決定世界事務的「核心五國」集團（C5），有消息稱該構想源自白宮上周公佈的《國家安全戰略》( 2025 NSS ) 一份未公開的加長版本。

文章稱，本周在華盛頓流傳著一個看似異想天開的想法，美國將成立一個新的「核心五國」集團（美國、中國、印度、日本和俄羅斯），這將拉近美國與傳統對手之間的距離，並與現有的七國集團（G7）形成鮮明對比。

廣告 廣告

報導稱，雖然這在以前看上去似乎行不通，但一些觀察人士指出，這確實帶有川普式的風格。例如，川普經常推動與競爭對手國家達成交易——批准輝達向北京出售 H200 人工智慧晶片，並派遣他的特使威特科夫和庫許納前往莫斯科與普丁總統直接談判。

美國中東問題特使威特科夫(前右)與川普女婿庫許納(前左) 3 日前往克里姆林宮，與包含總統普丁在內的俄羅斯官員針對和平計畫進行會談。 圖：翻攝自 @visionergeo X 帳號

一位曾在川普第一屆政府時期在白宮任職的匿名人士表示，C5 集團的想法並不完全令人震驚。「雖然沒有討論過 C5 或 C7 之類的機制，但確實有人談到，鑒於當今的新參與者，像 G 架構或聯合國安理會這樣的現有機構已經不再適用。」該人士表示。

據報導，該小組的構想源於白宮上周發佈的一份篇幅更長但尚未公開的《國家安全戰略》版本。美國《防務一號》網站 10 日報導，在這個未公開的版本中，川普提出了他對未來國際秩序的新構想，即成立一個由美國、中國、俄羅斯、印度和日本組成的「核心五國」（C5），上述 5 國都是人口超過 1 億的國家，「核心五國」將效仿 G7 集團的模式定期舉行峰會，討論國際議題。

美國川普政府公布最新、2025年版《國家安全戰略》。圖為報告封面。 圖：翻攝「X」@LyleJMorris

據悉，白宮斷然否認該文件存在，發言人安娜·凱利在給媒體的郵件中堅稱，「33 頁的官方文件不存在任何替代版、私人版或機密版」。

但國家安全專家表示，他們認為 C5 對本屆美國政府而言是有意義的。「這與我們所知的川普總統看待世界的方式一致，即非意識形態化，他傾向於與在其地區擁有勢力範圍的其他大國合作。」曾在拜登政府時期擔任國家安全委員會歐洲事務主任的托裡·陶西格說道。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本青森外海6.7強震 海嘯警報急發、民眾緊急撤離 主播戴安全帽報新聞

(影) 中俄機隊包圍琉球群島 美B-52與日聯合軍演 雷達鎖定後互秀肌肉