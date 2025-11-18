新創GMI Cloud開外掛！超車鴻海、正崴 啟動全亞洲首座輝達GB300 AI工廠

AI算力新創業者GMI Cloud超車一線大廠，今日宣布搶先在台落地GB300 AI工廠，圖中為執行長葉威延。

AI雲端算力新創業者GMI Cloud超車鴻海、正崴等台灣一線電子業者，推出全台灣第一家、更是全亞洲第一家全GB300伺服器的AI工廠，執行長葉威延宣布，這座工廠規模達到7000顆GPU、共96個伺服器機櫃，預計明年第一季起上線，總投資金額則達5億美元、也就是新台幣160億元左右，第一期算力已經全數售出。

成立於2021年的GMI Cloud，初期以提供比特幣運算節點服務為主，但2023年葉威廷發現客戶、投資人對GPU算力需求高速成長，同年夏天就由加密貨幣轉型為AI算力提供，並成為台灣第一家獲得輝達NCP認證的AI雲端業者，2024第一季便成為輝達NCP認證，今年上半年更成為全球唯六的輝達Reference Platform合作夥伴。

GMI Cloud表示，斥資5億美元打造的台灣AI工廠，全數採用輝達GB300水冷機櫃，GPU數量高達7000顆，並配備輝達Infiniband交換器與乙太網路交換器，一共需要16兆瓦的電力運作，是專為大規模推論、模型微調、多模態工作負載而設計，是第一個在亞洲真正落地、可量產的AI工廠。

為了因應GB300伺服器水冷機櫃對於樓地板承重要求比一般氣冷機櫃高，葉威延表示，GMI Cloud在台灣新設的AI資料中心選擇在桃園龍潭的A-Top園區中承租ㄨ吳一整棟大樓，加以改造使用。

葉威廷宣布，台灣AI工廠第一期3500顆GPU預計在明年第一季提供服務，第一期的算力已經全部被租完，客戶包括緯創為台灣新創捐贈的100萬小時GPU算力、緯創旗下緯謙、趨勢科技等，第二期的3500顆GPU也規劃在明年底前上線。

葉威廷表示，至明年底為止，GMI Cloud全球部署超過1萬顆的GPU，從輝達的H100、H200到輝達的GB300都有，GMI Cloud目前在台灣、泰國、美國都有AI資料中心，國際性客戶中包括美國開源AI模型業者Reflection，「Reflection是美國主權AI，有點像美國版的DeepSeek」，他計劃將Reflection的模型與技術，透過GMI Cloud的AI工廠在台灣落地。

GMI Cloud另外一個知名客戶，是近期獲得好萊塢投資的AI模型業者Utopai，未來要推出的全AI生成的電影「每一幀畫面都是用GMI Cloud在美國的GPU算出來的」，葉威延開心的透露。

但GMI Cloud的AI商業模式不只是單純提供算力，而是讓客戶不用自己上Hugging Face等開源模型網站，花大把時間找可以用的模型與搭配的各種軟體，GMI Cloud都預先幫客戶找好最新可用的開源模型與相關軟體後，客戶一鍵就可以部署完成。

葉威廷表示，商業模式相近的同業，包括雙雙獲得輝達投資、成長飛快的美國業者Together AI與歐洲業者Nebius，「Nebius特別兇、但很棒」，他直言自己壓力很大，但他會繼續推進GMI Cloud成長。



