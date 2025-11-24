Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯

政治中心／綜合報導



隨著社群軟體發達，假帳號、網均問題也成了令人頭痛的大問題，為了打擊假帳號，「Ｘ」（前身為Twitter）推出新功能，可看見用戶的IP位置。對此，就有台灣網友發現，自從有了這功能後「中共網軍似乎突然蒸發了」，甚至還有人發現「講沖繩獨立的全部都是中國、香港帳號」，更有內行人指出，部分網軍為「中國囚犯」。





Ｘ推出新功能，可看到該帳號的IP位置、創建時間，甚至是用網頁版或是APP都會顯示。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

社群平台「Ｘ」在22日推出新功能「關於此帳號（About this account）」，只要點進後，就能看到該帳號的IP位置、創建時間，甚至是用網頁版或是APP都會顯示，用戶也可行選擇公開「國家」或「地區／洲」，如果是透過VPN軟體登入，帳戶所在地旁邊則會多出一個盾牌圖案。





點開中國外交部新聞司司長毛寧的Ｘ帳號，可發現她是使用VPN軟體登入。（圖／翻攝自Ｘ ＠SpoxCHN_MaoNing）





在該功能推出後，就有眼尖的台灣網友發現「Ｘ上IP地址一公布，中共網軍似乎突然蒸發了」文章曝光後，就有網友整理了在Ｘ上的網軍帳號，發現只要是「在吵沖繩獨立」的帳號，即便內文都是日文，但點開帳號資訊後，會發現IP全是香港和中國。









（圖／翻攝自 Threads ＠stressfreeemom）





另外，也有網友透露，Ｘ若是只公布IP位置的話，這些網軍也許還可以稍微藏一下，但現在就連是用網頁版或是APP都會顯示，等於根本是面「網軍照妖鏡」；令人傻眼的是，留言區中甚至有內行網友表示，若是帳戶所在地是在中國，但旁邊沒有盾牌（未使用VPN軟體），基本上不是員警，就是「拼減刑的囚犯」，強調「總之就是御用網軍啦，因為一般人沒用VPN上不了推特的」。









