新加坡不香了？跨國巨頭大逃離 馬來西亞靠1優勢狂吸投資
東南亞企業版圖正出現近年最明顯的一次重組浪潮。隨著營運成本上升、供應鏈重整以及地緣政治風險持續發酵，愈來愈多原本以新加坡為基地的跨國企業與本土龍頭企業，開始將部分總部、生產線或營運業務轉移至馬來西亞。專家指出，這波趨勢自2026年初以來明顯加速，背後不只是成本考量，更反映全球企業正在重新調整供應鏈布局。
根據《CNBC》報導，近月已有多家企業宣布調整東南亞布局。瑞典服飾品牌H&M於5月宣布將東南亞總部由新加坡遷往吉隆坡，影響78個職位；荷蘭啤酒大廠海尼根（Heineken）則將旗下亞洲太平洋釀酒新加坡公司（Asia Pacific Breweries Singapore）部分大型生產業務移往馬來西亞及越南（Vietnam）。此外，麵包品牌佳益食品（Gardenia Foods）將烘焙產線轉移至馬來西亞並裁減141名員工；飲料品牌楊協成（Yeo’s）也將部分製罐業務整合至馬來西亞，同時裁撤25名員工。
新加坡管理大學（Singapore Management University）社會學副教授林艾爾文（Alwyn Lim）指出，相較於2025年，企業外移趨勢在2026年顯得更加明顯，主要原因在於政策利多與成本壓力同時出現。企業看中的不只是馬來西亞較低的租金、人力及營運成本，更包括較大的市場規模與稅務優惠。他認為，企業正利用兩國之間的成本差異，重新規劃最有效率的營運模式。
不過專家強調，這並非企業全面撤離新加坡。人力資源顧問公司Randstad新加坡總監布拉斯科（David Blasco）表示，新加坡在研發、創新、高階人才與區域決策中心方面仍具有不可取代的優勢，因此多數企業只是將生產製造、後勤或基礎營運移往馬來西亞，同時保留區域總部、創新中心及管理團隊在新加坡。H&M與海尼根也分別表示，未來仍將維持新加坡據點與商業運作，新加坡依舊是其重要的區域樞紐。
分析指出，這種模式更接近所謂的「區域分散布局」，而非大規模企業出走。尤其隨著柔佛－新加坡經濟特區（Johor-Singapore Special Economic Zone，JS-SEZ）即將上路，未來兩地企業往來與物流移動將更加便利。該特區總面積超過3500平方公里，涵蓋數位經濟、教育、商業服務等11個重點產業，馬來西亞更祭出最低5%的企業稅率優惠吸引投資。專家認為，未來最值得觀察的將不是企業是否離開新加坡，而是會否形成「雙核心模式」，亦即將高階決策、研發與人才留在新加坡，同時把製造、生產及基礎營運轉移至馬來西亞，藉此兼顧成本、效率與市場規模，在全球競爭中取得最大優勢。
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