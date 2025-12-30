新加坡出手重罰詐騙犯 強制鞭刑「最重狠抽24下」！

國際中心／江姿儀報導



近年詐騙猖獗，光是在台灣，今年截至11月受害金額累計高達826億元，其他國家也同樣深受其害。根據《法新社》報導，新加坡日前完成修法，針對犯下重大詐騙案的罪犯處以「強制鞭刑（Mandatory caning）」，相關法律條文已於今（30日）生效。未來對於詐騙集團主要成員、招募者，依法判鞭刑6下到24下，望以嚴刑杜絕詐騙犯罪。





新加坡修法「強制鞭刑」重罰詐騙犯 今起「最重狠抽24下」車手也難逃！

詐騙猖獗，新加坡祭出重罰「強制鞭刑」，今（30日）正式生效。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝自Ｘ）

廣告 廣告

綜合外媒報導，11月新加坡公布將對對詐騙犯（包含主嫌、集團成員及相關涉案者）施以「強制鞭刑（Mandatory caning）」，罰則為6至24下鞭刑，而「車手」或「人頭戶」也會面臨最重12下鞭刑。隨後國會通過《刑事法（雜項修正）法案》修正案，並於本月19日公告即將實施，今（30日）正式生效。據新加坡統計，5年來詐騙案件高達19萬件，不法所得將近28億美元（約新台幣910億元），因此當局修法加重刑責，盼藉由嚴刑重罰遏止詐騙犯罪，並強調「打擊詐騙是國家首要任務」。

新加坡修法「強制鞭刑」重罰詐騙犯 今起「最重狠抽24下」車手也難逃！

詐騙犯（包含主嫌、集團成員及相關涉案者）罰則為6至24下鞭刑，而「車手」或「人頭戶」也會面臨最重12下鞭刑。（示意圖／翻攝自Ｘ）

事實上，根據新加坡與馬來西亞現行刑法規定，司法鞭刑只適用於50歲以下、身體健康的男性罪犯，適用範圍廣泛，通常是嚴重罪行，例如強姦、販毒和搶劫，一次庭審最多只能判處24下鞭刑。司法鞭刑總是與監禁一起執行，由受過專門訓練的監獄局人員在監獄內執行，犯人會被架在木架上，雙手雙腳被綑綁住，下半身套上了特製「框子」遮蓋腰部和大腿，只露出屁股。執法人員會用一根1.09米長、1.25厘米粗的藤鞭抽打犯人的屁股，同時有醫生在場監督整個過程。





過去曾有台灣網友在PTT分享受刑經驗，表示自己2023年曾飛新加坡獨旅，在公車上把玩摺疊刀，並無傷人意圖，結果過程中被其他乘客撞見。當時乘客嚇壞趕緊通報司機，公車司機立刻報警處理，當地警方就上車逮捕原PO。原PO面臨法律程序，遭檢方指控「無合法理由攜帶攻擊性武器於公共場所」，便當庭認罪爭取減刑，最終被判處有期徒刑2年、鞭刑6下。原PO事後回憶執行時疼痛劇烈，直呼「希望自己從來沒有出生過」。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：新加坡修法「強制鞭刑」重罰詐騙犯 今起「最重狠抽24下」車手也難逃！

更多民視新聞報導

中共圍台軍演「0人在意」？熱搜竟被「1爭議」霸榜！

南韓網友愛呷台灣味 蔡英文神回「1吃法」掀暴動！

他發文挨轟「消費曹西平」！滅火「1操作」網看傻

