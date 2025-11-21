新加坡制裁4名以色列人 譴責西岸極端暴行

新加坡當局今天(21日)宣布，將對4名以色列人實施金融制裁並禁止入境，理由是他們在約旦河西岸(West Bank)對巴勒斯坦人犯下「極端暴力行為」。

新加坡外交部表示，新加坡作為國際法和兩國方案(two-state solution)的堅定支持者，「反對任何企圖違反國際法、單方面改變既定事實的行為」。

遭到制裁的4名以色列人為：艾丁格(Meir Mordechai Ettinger)、耶里德(Elisha Yered)、戈普斯坦(Ben-Zion Gopstein)和馬澤爾(Baruch Marzel)。他們先前也受到歐盟制裁。

新加坡外長維文(Vivian Balakrishnan)今年9月在國會上宣布，將制裁以色列屯墾者領袖。他也譴責部分以色列政界人士，批評他們關於併吞西岸或加薩走廊的言論，並表示以色列的E1屯墾區計畫將導致西岸分裂。

維文當時表示，除了實施制裁外，新加坡也將在適當條件下承認巴勒斯坦國。

國際社會普遍認為，以色列在約旦河西岸的屯墾行為「違反國際法」。以色列則引用聖經和歷史淵源來為自身行為辯護，並稱這些屯墾區為以色列提供了安全保障。

新加坡自1965年獨立以來，一直與以色列保持密切的外交與軍事關係，但該國去年投票通過決議，對承認巴勒斯坦國表達支持。