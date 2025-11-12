新加坡前總理、比爾蓋茲御廚客座台北晶華 帶領食客味遊新加坡，品嚐主廚招牌菜！
辛香濃郁卻又不失清爽層次的新加坡叻沙麵
【旅遊經 洪書瑱報導】
正值歲末，加上至2026年元旦(含)前，都沒有連續假期，又想感受出國樂趣，不妨用舌尖之旅，先來過過癮！其中新加坡具獨有風味，一直以來均受到饕客喜歡，現在民眾不用搭4或5小時飛機，就能吃到當地美味。新加坡是一個多元文化匯聚的美食天堂，如：叻沙、肉骨茶、沙嗲等！目前「台北晶華」，邀請到擁有「新加坡法餐之父」美譽的名廚，甚至擔任過新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚──郭文秀(Justin Quek)客座指導，藝烹出一系列融合亞洲香料與法式技法的星洲料理，於今(12)日起至12月31日止，在一樓azie與栢麗廳推出「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動！饕客不用出國就能品嚐主廚拿手招牌好菜，包括：湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的新加坡叻沙麵，料多豪華吸睛、麵條吸附鹹鮮海味的JQ's鑊炒龍蝦麵以及主廚特製明蝦拉麵等！
「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動邀請到有新加坡法餐之父美譽的名廚郭文秀Justin Quek蒞臨客座指導
晶華味遊新加坡_台北晶華酒店西餐行政主廚 林顯威、新加坡主廚郭文秀、台北晶華酒店餐飲執行副總經理 羅明威、台北晶華酒店餐飲總監 詹佳臻（由左至右)
此次受邀來台的郭文秀(Justin Quek)主廚，是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，豐富且完整的資歷讓他被業界譽為「新加坡法餐之父（Father of Singapore French Cuisine）」，近年來，也因為受到業界推崇的地位而擁有「星洲老爺」的尊稱。曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練的郭主廚，返「新」後擔任 Les Amis 首席主廚，以「亞洲食材 × 法式技法」開創新風潮，他曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，亦是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚。郭主廚憑藉著自己聞名國際的融合東西料理哲學，持續於全球各地舉辦客座與顧問計畫，推廣以亞洲香料詮釋法式細膩的獨特美學。
晶華味遊新加坡客座菜色
星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動於azie餐廳限時販售的JQ's鑊炒龍蝦麵
「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動於自助餐檯上供應的香烤豬肉沙嗲
客座期間，郭主廚為中庭azie餐廳帶來多道特色獨具的經典菜色，如：新加坡叻沙麵是熬煮蝦殼與各式香料並加入椰奶製成金黃湯底，精準展現辛香濃郁卻又不失清爽層次的高檔滋味；主廚特製明蝦拉麵則以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，湯頭鮮醇厚實、明蝦彈牙、香氣縈繞。JQ's鑊炒龍蝦麵則是將新鮮龍蝦與特製高湯翻炒，鑊氣與鹹鮮交織成令人飽足滿意的一餐，這也是郭主廚在新加坡餐廳的招牌之作。其他推薦，還有結合花生醬與東方香料的炭烤沙嗲羊排、以鳳梨、秋葵與辣椒堆疊出酸香辣韻的娘惹酸甜椒醬酥炸海魚，以貢布白胡椒燉煮排骨、溫潤濃郁的新加坡肉骨茶等，道道皆展現Justin主廚融合東西的精湛廚藝與味覺創意。
栢麗廳自助餐則以「沉浸式星洲市集」為主題，除了滿佈餐檯的料理之外，更以空間佈置重現熱帶南洋的節慶氛圍，食客可以品嘗到星洲咖哩雞襯洋芋、香蕉葉炙烤鮮魚烏達、香烤豬肉沙嗲，並於現場設立新加坡叻沙麵與鮮蝦拉麵現烹專區，因空間及食物香氣與熱氣氤氳，讓人彷彿置身新加坡街頭。
台北晶華董事總經理吳偉正表示，栢麗廳自助餐廳過往推出眾多異國美食節，包括：日本屋台美食祭、泰國南洋美食月及越南富國島美食嘉年華等，都深受顧客好評，希望持續以多元國際主題邀請世界各地名店與名廚客座，讓賓客在台北就能品味世界，體驗更豐富的飲食文化。這次味遊新加坡的活動不僅為年底節慶增添異國氣息，也再次展現晶華以沉浸式主題餐飲、跨文化味覺交流打造的品牌魅力。
「星洲老爺‧味遊新加坡」美食活動期間，azie餐廳單點菜色每道580元+10%起；栢麗廳自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1,580元+10%起。同時、晶華酒店線上旅展也將自即起順勢延長至11月30日，自助餐券折扣最高達7折，邀請喜愛食異國美食的饕客可以現買現用，立享折扣！更多詳情請至飯店官網查詢！
以上圖片：台北晶華提供
其他人也在看
年底放假去哪玩？直飛長灘島成熱門首選 陽光、海灘、倒數派對一次滿足
菲律賓長灘島擁有細緻白沙、清澈海水與繽紛夜生活，被譽為「亞洲最迷人的度假島嶼」。目前透過菲律賓皇家航空台北直飛航線，即可輕鬆抵達這座熱帶天堂，成為年底出遊與跨年放假的熱門選擇。七逗旅遊網 ・ 17 小時前
專訪台南市政府農業局李芳林局長｜「風起再生・農聚台南」金牌農村的榮耀與永續藍圖
台南市政府農業局近年積極推動農村再生計畫，日前舉辦的「風起再生・農聚台南」成果嘉年華，展現出農村從單純的生產基地，蛻變為兼具文化與觀光價值的生活空間。欣傳媒專訪台南市政府農業局李芳林局長，深入了解台南市如何協助純樸的地方社區，成功在全國「金牌農村」競賽中脫穎而出。欣傳媒 ・ 14 小時前
秋季旅遊旺季到嘉義 幸福嘉義館感受在地農業好味與好禮
秋季旅遊旺季到嘉義 幸福嘉義館感受在地農業好味與好禮十華整合行銷 ・ 12 小時前
新北歡樂耶誕城開城首週亮點！童樂馬戲嘉年華雜耍特技兒童劇團演出時間公布
年度重頭戲「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14(日五）盛大開城，開城首週末大活動「童樂馬戲嘉年華」於15日(六）及16日(日）熱鬧登場，帶來一連串逗趣精彩的表演節目，適合大小朋友一起玩，感受聖誕節慶熱鬧氛圍，這兩天的活動、表演節目表已經公布，詳見文末。景點+ ・ 10 小時前
東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館
每次規劃東京旅行時，總是難以決定該住哪裡嗎？如果你嚮往傳統日式旅館的魅力，不妨到「日本旅館協會東京都支部」的網站尋找住宿靈感吧！想親身體驗日本獨有的待客之道，那麼就別錯過我們今天的東京旅館推薦指南！JAPANKURU ・ 14 小時前
國旅卡拿出來！ 凱撒趣淘漫旅台南歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！
國旅卡拿出來！凱撒趣淘漫旅台南限時歲末回饋，萬元景觀房限時＄2,999元！【旅遊經洪書瑱報導】位於台旅遊經 ・ 15 小時前
Uniqlo x KAWS 2025冬季聯名太Q了：XX眼毛帽、圍巾、手套必收…開賣日快筆記！
2025年9月份Uniqlo正式宣布邀請當代知名藝術家KAWS加入成為品牌首位「駐點藝術家（Artist in Residence）」，深化雙方過去多次聯手並已維繫多年的情感連結，預示著未來擴大合作規模的展望。而就在冬季正式來臨前，Uniqmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
年末旅行提案！《台北畫刊》帶你挖掘老店故事 歡度熱鬧耶誕與跨年
在不斷變動的城市節奏裡，臺北以自身的歷史為底蘊，翻轉出屬於當代的精彩。本期《台北畫刊》以「老時光・新風景」為題，帶領讀者看見承載臺北記憶的廟宇、老店及老屋，如何以嶄新姿態繼續訴說城市的故事；同時也介紹年末登場的一系列熱鬧活動，包含「2025繽紛耶誕玩台北」、「2025臺北耶誕愛無限」、「公館聖誕季」、「臺北最High新年城―2026跨年晚會」等，邀請民眾前來體驗臺北的魅力。臺北市觀光傳播局表示，臺北的廟宇文化隨著時代變遷，呈現兼具傳統與創新的樣貌，例如「艋舺青山王祭」、「台北霞海城隍文化節─誕隍祭」，不但延續百年祭典，更透過文化創意、音樂展演，拉近與年輕世代的距離。此外，如松山奉天宮提供數位點光明燈服務、松山慈祐宮設置多國語言導覽、解籤機，及響應環保減金、減香和減炮的行天宮、艋舺龍山寺等眾多廟宇，皆展現傳統信仰與時俱進的一面。除了傳統廟宇文化的轉型，臺北市許多百年商鋪與老字號美食近年在老店再造風潮下化身為風格場域，成為眾多旅客造訪熱點。本期《台北畫刊》邀請臺北市商業處分享，大稻埕的食品香料批發行、中藥盤商分別變身為「有多聞稻埕香料館」、「德利泰中藥材互動體驗館」，成為訴說產業故事的文化台灣好新聞 ・ 17 小時前
影／2025新北歡樂耶誕城全攻略 LINE FRIENDS陪你玩遍燈區！
全台最受期待的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」登場！今年以「星空馬戲團×LINE FRIENDS奇幻旅程」為主題，從主燈秀、沉浸式泡泡塔到夢幻小鎮，一次看盡最療癒的節慶亮點。開城亮點！主燈區「星空馬戲園」震撼登場主燈位於新北市民廣場，今年最大看點是「歡樂馬戲棚」與市府大樓光雕主秀聯動，每整點與半點上演五分鐘全場域雷射光影秀。立體投影搭配雪花特效，打造開城以來最壯觀的沉浸體驗。此外，《耶誕萌友熊大與兔兔》巨型氣膜迎賓、《裸視3D驚喜小劇場》與《Popcorn戲院》香氣互動展演，讓廣場化身LINE FRIENDS馬戲奇幻樂園。府中廣場：「LINE FRIENDS冒險遊樂場」甜度爆表走進府中廣場，五大造景成為最熱門拍照點——巨型《熊美耶誕城堡》浪漫迎賓夢幻《星光旋轉木馬》與《摩天輪》動感《歡樂飛車》、浪漫《冬日雪樂園》每晚半點還有飄雪表演，打造最療癒的冬季樂園。萬坪公園：「minini點心小鎮」萌力滿點今年全新燈區「minini Snack Bar」以粉嫩色系打造童話氛圍：《minini甜點販賣機》《夢幻音樂盒》互動裝置《熱氣球奇幻歷險》《LINE FRIENDS WORLD》沉浸造景《驚台灣好新聞 ・ 1 天前
再見了，近40年的台北國際旅展！最後的業績夯！ 明(2026)年「改名」登場！
再見了，近40年的台北國際旅展！最後的業績夯！明(2026)年「改名」登場！【旅遊經洪書瑱報導】隨著旅遊經 ・ 1 天前
GODIVA X LABUBU 秋季聯名登場！榛果巧克力霜淇淋回歸，金屬湯匙必收藏
今年秋天GODIVA延續與「THE MONSTERS」的跨界合作，驚喜推出新一季聯名系列，開啟冒險新篇章。除了推出全新口味的霜淇淋及飲品系列外，更特別帶來多款令人心動的限定巧克力禮盒，延續未完的奇幻旅程。作為奢華頂級巧克力的領導品牌，GODmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
逛耶誕城順便吃！超犯規爆汁彩色湯包，每種口味都難割捨
偶然遇到的巷弄中小店《小鮮肉創意湯包》，沒想到成了我近期最愛的湯包，不只是彩色外觀吸睛好拍，味道也很讚，咬下去會爆湯汁，且每種顏色都是不同口味，有原味、起司、辣椒、香菇、蒜味、九層塔等六種，每種都好吃。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
Stray Kids 方燦x FENDI 單曲〈Roman Empire〉公開！攜手打造全新風格
當羅馬的千年文化遇上流行音樂的新浪潮，FENDI 與 Stray Kids 隊長方燦共同打造的〈Roman Empire〉，成為本季最具跨界話題的時尚與音樂企劃。延續早前在羅馬 FENDI 總部：義大利文化宮（Palazzo della Cmarie claire 美麗佳人 ・ 4 小時前
清邁最潮米其林泰菜！裝潢超好拍的尼曼街文青餐酒館，必點荔枝咖哩、超厚炸蟹肉、肥美炸五花肉
清邁米其林接著播出，今天來分享第九家，也是個人覺得交通最方便，料理、味道也可能最適合觀光客的一家「Kiew Kai Ka l One nimman」連續八年得到米其林推薦，料理主打的是清邁現在最流行(之於觀光客)的泰北風餐酒料理。內外裝潢十足十網紅店，料理也談不上道地，但不得不說整體的味道是好的，尤其加了荔枝的咖哩，肥到不像話的炸五花肉，不知如何炸到這麼厚的蟹肉炸彈都蠻好吃的。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
4000元內也能送出高級香氣！潘海利根、BYREDO、Diptyque、Acqua di Parma聖誕香氛禮盒精選推薦
潘海利根：毛衣裡藏著的英倫幽默把聖誕針織毛衣的溫暖氣息化成香氣，潘海利根用獨有的幽默重新詮釋節慶氛圍~「節日香氛經典禮盒」內有8款最受粉絲們喜愛的小香，包含月亮女神淡香水、牧羊少年古龍水、初醒桂香淡香精等皆在其中；另一款「月亮女神精巧禮盒」則收錄月亮女神淡...styletc ・ 12 小時前
男星穿搭神技一次看！跟著朴寶劍、玉澤演、劉以豪穿出高級感，V這套皮衣帥出新高度
男星穿搭技巧： V（金泰亨）同色系穿搭、都會叛逆皮革高手 V（金泰亨）這次以CELINE 深棕皮革外套搭配同色長褲現身，全身俐落廓形讓人感受到都市叛逆氣息，他選擇霧面皮革與簡潔線條對比，巧妙在沉穩色系中透出鋒芒，展現自由與自信。單色系的層次感與材質對...styletc ・ 11 小時前
《飛天小女警》主題館快閃台中！免費逛60款限定周邊，必買超萌小物推薦
【透過APP搖一搖功能，進入此頁面，恭喜你獲得抽獎資格囉】活動時間、獎品、辦法見文末。得獎名單將於此頁公告，並以e－mail通知得獎者。 超萌小女警即將降落台中啦！全台最大的花卉盛典「2025新食尚玩家 ・ 20 小時前
鳳凰颱風來襲多地颱風假無風無雨！估計傍晚登陸持續減弱注意陣雨強風
颱風,颱風假 鳳凰颱風12日清晨暴風圈觸陸，並且持續減弱，接近輕颱最弱等級，12日中午前多地放颱風假不過無風無雨，台中、嘉義都是微涼多雲的天氣，12日下半天鳳凰進入快閃襲台的過程，傍晚自高屏一帶登陸，結構持續破壞，恐怕已消散回歸熱帶性低氣壓等級，不過外圍環流的影響仍在，東部、南部有陣雨，颱風中心可能有10級左右強陣風，要留意！景點+ ・ 16 小時前
廚餘做水壺、回收水釀啤酒 TVBS直擊COP30永續科技
巴西COP30氣候峰會，這次有超過100個國家與NGO場館。TVBS特派記者許岱軒和朱光弘，造訪了日本館，發現他們用雞蛋殼、咖啡渣、葡萄皮這些廚餘，做成水壺等容器；至於新加坡館，則是推出用回收水釀造的啤酒。各個國家為了吸引目光，奇招百出，臺灣發明家也推出吸水馬路的防洪工法，一起來看這些幫助生態永續的新發明。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
北海道人最愛札幌還是函館？日本人最想住的北海道街道排行榜
北海道各地都超有魅力，但究竟誰是當地人心目中的第一名？由日本知名住宅SUUMO網站發表的「2020最想居住街道排行榜 北海道版」中，我們就能一探究竟！快來一起看看你常去的都市有沒有在榜上吧～LIVE JAPAN ・ 20 小時前