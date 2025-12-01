新加坡加強中學校園手機禁令力度：非授課時段亦不可使用智慧裝置
在特定情況下校方可酌情允許學生有限使用。
為保證學生身心健康，新加坡教育部日前宣布將為現行的中學校園手機禁令引入加強措施。從 2026 年 1 月起，學生在校期間必須將手機、平板、手錶等智慧裝置存放在指定區域或書包內。原有的規定僅包含了上課時間，而新規則將禁用範圍擴大到了課間休息、課外活動、擴展課程等非授課時段。當然，在特定情況下校方可酌情允許學生有限使用裝置。
除中學外，現行的規定在推出後亦被小學採用，相信加強後的新規很快也會向下延伸。今年早些時候，南韓國會正式立法禁止全國中、小學生在上課期間使用手機等智慧裝置，內地和歐美多國也都對校內手機使用設有限制以避免成癮造成危害。但現時香港並無硬性統一的校園手機禁令，教育局強調「校本管理」，由各學校根據自身情況制定校規。不過在制定校規時，校方須廣泛徵詢教師、家長及學生意見，確保規格合法、公平並兼顧學生的尊嚴和教育權利。
